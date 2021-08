https://cz.sputniknews.com/20210807/milion-chvilek-vyzdobil-misto-kde-ma-babis-kampan-krizky-mel-by-tam-pokleknout-mini-kalousek-15414776.html

Milion chvilek vyzdobil místo, kde má Babiš kampaň, křížky. Měl by tam pokleknout, míní Kalousek

„Už v sobotu vám natočím skvělou zmrzku a podepíšu knížku. Víte kde. V Průhonicích na náměstí. A víte kdy. Od 10 do 17 hodin,“ napsal včera premiér na svém účtu na sociální síti.Tento vzkaz neunikl ani pozornosti spolku Milion chvilek pro demokracii, který Babišovi na náměstí v Průhonicích nechal vzkaz.Spolek dále uvádí, že pan premiér si v rámci předvolební kampaně myslí, že je všechno v pořádku.„Není!“ vzkazuje mu spolek. Vyčítá totiž premiérovi vedení státu během pandemie koronaviru a zbytečná úmrtí, která byla způsobena tímto špatným řízením.Ani kříže však nezabránily Andreji Babišovi, aby uskutečnil svojí předvolební kampaň.Tento počin neunikl pozornosti ani dalších osobností a premiérových protivníků.„Namísto rozdávání zmrzliny a lží by měl u těch křížků pokleknout a prosit o odpouštění. U člověka bez svědomí to ale očekávat nelze,“ napsal na svém účtu na Twitteru bývalý ministr financí Miroslav Kalousek.Celou situaci komentoval také šéf KDU-ČSL Marian Jurečka, který zase na svém účtu na Twitteru napsal: „Jestli na tomto místě bude dnes premiér Andrej Babiš dávat zmrzlinu, tak má kačení žaludek. Nelze zapomenout na jeho podíl při chaotickém rozhodování vlády a jedno z nejhorších míst na světě v počtu mrtvých během covidu! Za toto nese, jak sám říkal, hlavní díl zodpovědnosti!“ napsal Marian Jurečka.V dalším tweetu poděkoval spolku Milion chvilek pro demokracii: „Díky milionu chvilek za jasné připomenutí.“Rajčatová kampaňZáměr točit v rámci předvolební kampaně zmrzlinu na náměstí v Průhonicích kritizoval včera i europoslanec Tomáš Zdechovský.Ten vzkázal Babišovi: „Díky, dojdeme celá rodina, a ukážeme Vám, koho jste ohrozil na životě Vašimi kecy o vlastizrádcích. Doufám, že vzpomínáte na Paroubka a rajčatovou kampaň,“ napsal Zdechovský.Následně v dalším tweetu Zdechovský dodal, že premiéra nikdo zranit nechce. „Nechceme ho zranit, chceme mu jen ukázat, jaký je to ubožák a srab.“Co se týče rajčatové kampaně, pak připomeňme, že v roce 2009 házeli po tehdejším předsedovi ČSSD Jiřím Paroubkovi dva jeho odpůrci vajíčka a rajčata. Tímto incidentem to však neskončilo a tyto útoky pokračovaly i nadále.

skylla kalousek prostředník topolánka mluví o svědomí..... 3

Lada Šubrt Kalousek vůbec nemá právo kecat a sám si tam kleknout 2

