Nečekaná výzva pro opozici: Klidně pokračujte - děláte Babišovi nejlepší kampaň, jakou můžete

Nečekaná výzva pro opozici: Klidně pokračujte - děláte Babišovi nejlepší kampaň, jakou můžete

Právníka a komentátora Tomáše Týla zaujal postup opozice, která se vrhla na svého rivala premiéra Andreje Babiše kvůli provedení předvolební kampaně. 07.08.2021, Sputnik Česká republika

Média již dříve upozornila na to, že v Průhonicích pokreslil spolek Milion chvilek pro demokracii tamní náměstí desítkami bílých křížů. Takovým způsobem připomněl oběti koronaviru. Hasiči chtěli náměstí očistit, to se ale nepodařilo. Premiér Babiš dopoledne podepisuje svou knihu, členové jeho týmu točí zmrzlinu.Předsedovi KDU-ČSL Marianu Jurečkovi se tento dotyčný krok chvilkařů zalíbil.„Jestli na tomto místě bude dnes premiér dávat zmrzlinu, tak má kačení žaludek. Nelze zapomenout na jeho podíl při chaotickém rozhodování vlády a jedno z nejhorších míst na světě v počtu mrtvých během covidu! Za toto nese, jak sám říkal, hlavní díl zodpovědnosti,“ uvedl Jurečka na Twitteru.„Pokud by měl charakter, tak po křížích nešlape, koupí svíčku nebo květiny a poprosí o odpuštění za svá chybná rozhodnutí. Vybral si nepřekvapivě druhou cestu, na křížích si dělá kampaň. Říct, že má hroší kůži, by bylo urážkou hrochů,“ přidala se ke kritice předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.Nechyběl mezi kritiky ani předseda Pirátů Ivan Bartoš, který se opřel do jednoho z hesel, které hlásá: „Tady se říká pravda“ a podivil se i nad přítomností hasičů, kteří měli namalované křížky smýt.Poznámky opozičních politiků vytočily právníka Tomáše Týla, který si všiml pozoruhodných detailů.Týl zdůraznil, že se zastává Andreje Babiše. Navíc by se právník ale podle svých slov zastal každého, kdo má ohlášenou předvolební akci a nějací podle jeho definice „hnědokošiláči“ mu v tom budou bránit.„Mladší žák Bartoš ihned přispěchal s postem, že ‚Lidi nakreslili na zem křížky za oběti COVID.‘ - ne, žádní ‚lidi‘, ale SSS, kteří jsou s Pyjáty, STANem a SPOLU jedna ruka, to přece víme dávno - vždyť se dva roky pokouší destabilizovat tuto zemi,“ varuje právník.Ve finální části se Týl zas vrátil k Jurečkovým slovům o Babišovi: „Nelze zapomenout na jeho podíl při chaotickém rozhodování vlády a jedno z nejhorších míst na světě v počtu mrtvých během Covidu! Za toto nese jak sám říkal hlavní díl zodpovědnosti!“„A NA VÁŠ PODÍL SE UŽ ZAPOMNĚLO?! KDO POŘÁD TLAČIL NA ROZVOLŇOVÁNÍ, NA ZRUŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU, DOKONCE JSTE CHTĚLI ODVOLÁVAT VLÁDU... A tenhle pajtáš zpaprčený, co přepsal majetek na manželku, aby mohli dál sosat dotace, tak ten teď bude vyskakovat, že akce Mikiho úderky, která ODPORNĚ zneužívá symboliku zemřelých na Covid, nemá požadovaný účinek?!“ dotazuje se Týl.Právník uzavírá svůj status ironickou výzvou, adresovanou opozici.„Mariane, jdi se zas udat, udělá Ti to dobře, ale klidně pokračujte - děláte Babišovi nejlepší kampaň, jakou můžete,“ podotkl Týl.

