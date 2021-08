https://cz.sputniknews.com/20210807/nestastny-darek-baracka-obamy-pro-kralovnu-co-s-nim-proboha-budu-delat-15408089.html

Nešťastný dárek Baracka Obamy pro královnu: Co s ním proboha budu dělat?

Bývalý prezident Spojených států Barack Obama během své první oficiální návštěvy Británie obdaroval královnu Alžbětu II. neobvyklým dárkem. Vyplývá to z... 07.08.2021, Sputnik Česká republika

Královna má pro Američany „slabost“ už od setkání s bývalým americkým prezidentem Barackem Obamou v roce 2009. Jeden z bývalých zaměstnanců prozradil královskému autorovi Tomu Quinnovi, že královna by si přála, aby se Obama vrátil do Spojeného království na návštěvu, i když už není prezidentem.V knize Quinna s názvem Kensington Palace: An Intimate Memoir from Queen Mary to Meghan Markle (Kensingtonský palác: Intimní vzpomínky od královny Marie po Meghan Markleovou) je citován bývalý zaměstnanec, který řekl: „Královna má pro Američany slabost poté, co se setkala s Barackem Obamou, kterého si naprosto zamilovala - a to natolik, že často žádala své dvořany, zda by mu nemohli zařídit návštěvu Británie, když už není prezidentem.“Královna obvykle hostí světové lídry a prezidenty na oficiálních státních návštěvách ve Spojeném království.Bylo by však neobvyklé, kdyby královna hostila bývalého prezidenta, který již není ve funkci. Výjimkou byl Nelson Mandela, jehož vztahy s královnou byly natolik hluboké, že ještě dva roky po odstoupení z prezidentského úřadu navštívil Londýn.Panovnice se s Obamou a jeho manželkou Michelle poprvé setkala během jejich návštěvy Buckinghamského paláce v roce 2009. Pár se vrátil v roce 2011 a byl představen také vévodovi a vévodkyni z Cambridge, pak se vrátil naposledy v roce 2016.Neobvyklá pozornostPrávě během jejich první návštěvy však podle nově se objevené zprávy Obama obdaroval královnu velmi neobvyklým dárkem, nad kterým se mnozí pozastavili.Bývalý americký prezident vybral iPod plný fotografií z inaugurace a klipů s jeho projevy. Tímto darem byl zhrozen jeden z předních odborníků na etiketu, podle něhož to potvrzuje, že Obama ještě nepochopil, jaké prezidentské dárky se dávají.Anna Postová z Emily Post Institute v roce 2009 řekla: „Podle mě by iPod fungoval jen tehdy, kdyby měl nějaký záludný důvod, proč ho daroval. (…) Pokud ho ale vytáhl jen tak z ničeho nic, riskuje, že lidé zareagují slovy: To je hezké! Což je ale zdvořilostní fráze pro: Co s tím proboha budu dělat?“Královně navíc iPod nebyl cizí, protože už jeden měla. Již v roce 2005 se panovnice na popud svého syna prince Andrewa rozhodla připojit k revoluci iPodů a koupila si stříbrný model s kapacitou 6 GB.Obamovi se však v očích Postové trochu polepšili tím, že královně darovali také vzácný zpěvník podepsaný Richardem Rodgersem. Postová označila tento dar za „vrchol ohleduplnosti“.Jeho dar však nebyl jediným královským přehmatem, kterého se Obama dopustil. V roce 2011 zažil Obama trapný okamžik během banketu v Buckinghamském paláci. Americký prezident právě začal pronášet přípitek královně, když orchestr omylem začal hrát hymnu God Save The Queen.Obama, který seděl mezi královnou a vévodkyní z Cornwallu, se postavil a oslovil hosty slovy: „Dámy a pánové, prosím, abyste se mnou povstali a pozvedli sklenky, protože pronesu přípitek. Na Její Veličenstvo královnu.“Orchestr, který se mylně domníval, že je to pokyn, začal hrát státní hymnu, ale Obama pokračoval dál. Poté pozvedl sklenku a zakončil svůj proslov slov: „Na královnu“. Ale zdálo se, že je zmatený, protože královna nijak neodpovídala.Mnozí pozorovatelé tehdy obvinili královnu, že Obamu ponížila, ale královští komentátoři naznačili, že to bylo jen proto, že královna nesmí pozvednout sklenku, když hraje hymna. Jakmile skončila, přípitek skutečně přijala a poděkovala mu za „velmi milá slova“.

Červenáček Když Barák, člen Muslimského bratrstva na funkci končil, odvezl si sebou z Bílého dpomu drahý kus nábytku. Věděl, že si to může dovolot. 0

Červenáček dovolit, protože kdyby s tím někdo nesouhlasil, Obama by jej obvinil z rasismu.🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

