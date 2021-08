https://cz.sputniknews.com/20210807/novy-rekord-bohati-lide-se-vzdavaji-obcanstvi-usa-15421135.html

Nový rekord: Bohatí lidé se vzdávají občanství USA

Nový rekord: Bohatí lidé se vzdávají občanství USA

Počet bohatých občanů USA, kteří se vzdávají svého občanství ve prospěch jiné země, dosáhl v roce 2020 počtu 6707 lidí, uvedla ve své zprávě US Internal... 07.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-07T21:22+0200

2021-08-07T21:22+0200

2021-08-07T21:22+0200

svět

usa

peníze

občanství

daně

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1214/19/12141926_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_6c779da920029cbc1add3b73ddad4684.jpg

Do statistiky IRS zařazovala Američany, kteří mají více než 2 miliony dolarů a „kteří se rozhodli expatriovat“, nebo se vzdát svých zelených karet.Podle zprávy, v minulém roce počet bohatých lidí, kteří se rozhodli opustit zemi, ve srovnání s rokem 2019 vyrostl o 237 %.Za hranicemi USA v současné době přibližně 9 milionů Američanů, počet lidí, kteří se vzdávají občanství, přitom ve srovnání s předchozí dekádou raketově roste.Wall Street Journal přišel s informacemi od Amerického federálního registru, který říká, že od roku 2010 se více než 37 000 Američanů vzdalo svého amerického občanství.Noviny říkají, že důvodem pro to by mohly být nová daňová pravidla přijatá v roce 2010 (FATCA), která měla za úkol bojovat s vyhýbáním se placení daní a financováním teroristických organizací.Podle tohoto nového zákonodárství jsou ne-americké finanční instituce povinny identifikovat své americké klienty před IRS, která je odpovědná za správu daní.ObčanstvíPodle průzkumu společnosti Greenback Expat Tax Services, který byl proveden v první polovině roku, 4 % Američanů „se plánují vzdát“ svého občanství USA, zatímco dalších 18 % „o tom vážně přemýšlí“. Dalších 42 % procent lidí uvedlo, že „to nevylučují“.Přibližně 36 % občanů USA uvedli, že by se svého občanství „nikdy nevzdali“.

https://cz.sputniknews.com/20210807/od-kralovske-vysosti-ke-dvornimu-saskovi-novinar-ostre-kritizoval-prince-harryho-na-videu-15417825.html

https://cz.sputniknews.com/20210807/prestante-zachranovat-zbytek-evropy-nemecti-europoslanci-kritizovali-plan-spasy-rozpoctu-eu-15417111.html

Martin Dindy Elita uteká do daňových rajov z ktorých sa stali VIP kluby. Oni nebudú spolufinancovať chod štátu, len budú využívať jeho služby. Na svoju ochranu budú používať naše súdy a políciu ale nedajú ani korunu. Majú to dobre vymyslené 3

Červenáček Příčin je jisté celá sbírka. Nebezpečno na licích, hrozící vážné ekonomické problémy, obrovitá státní zadluženost, budoucí platby za uhlovodíky ve zlatých rublech a tím se zdraží obsluha státního dluhu, půjčky, dovozy. Genderismus. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 3

2

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, peníze, občanství, daně