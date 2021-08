https://cz.sputniknews.com/20210807/o-vztazich-s-ruskem-musi-rozhodnout-az-pristi-vlada-kulhanek-promluvil-o-budoucnosti-s-velmoci-15417649.html

„O vztazích s Ruskem musí rozhodnout až příští vláda.“ Kulhánek promluvil o budoucnosti s velmocí

„O vztazích s Ruskem musí rozhodnout až příští vláda.“ Kulhánek promluvil o budoucnosti s velmocí

Ministr zahraničních věcí Česka Jakub Kulhánek v rozhovoru pro Novinky uvedl, že pomyslný míč vzájemných vztahů s Ruskem je nyní na straně Moskvy. Právě ona... 07.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-07T15:19+0200

2021-08-07T15:19+0200

2021-08-07T15:19+0200

česko

rusko

mezinárodní vztahy

obchod

ministerstvo zahraničních věcí

průmysl

jakub kulhánek

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/14226056_0:0:2999:1686_1920x0_80_0_0_4bfd5b30a0ee77a3b11e64b47eee16b6.jpg

„Jako ministra zahraničí mě nemůže těšit to, že naše vztahy s Ruskem jsou na bodu mrazu. Teď jsme vstoupili do těžkého období. My jsme to ale nezavinili a museli jsme reagovat a reagovali jsme správně. Navíc když nás Rusko přidalo na seznam států, které nejsou přátelské vůči Rusku, nepomohlo to a dál to atmosféru eskaluje,” řekl v rozhovoru publikovaném na portále Novinky.Podle jeho názoru je správné usilovat o dobré ekonomické vztahy s Ruskem a podporovat v zemi české firmy. „Volání některých politiků po úplné demontáži obchodních vztahů s Ruskem považuji za krátkozraké a nerozumné,“ prohlásil pro portál.Kulhánek řekl, že vzájemné „politické vztahy se musí nastavit znovu“, rozhodnout o konkrétní podobě vzájemných vztahů s Ruskem ale musí učinit až nově zvolená vláda, myslí si. On na svém postu tomu chce napomoci provedením „auditu česko-ruských vztahů“.„Aby došlo ke zlepšování našich vztahů – a bude to běh na dlouhou trať –, bych jako důležitý krok vnímal, když bude ČR odstraněna ze seznamu ne přátelských států,” řekl ministr a dodal: „V této situaci je míč na straně Ruska. Ale je to otázka měsíců, možná let.“Současná situace okolo vzájemných vztahů mezi Ruskem a Českem vznikla kvůli kauze muničních skladů ve Vrběticích. Podle názoru Jakuba Kulhánka česká diplomacie v této situaci obstála.„Jsme středně velká evropská země. Nejsme Velká Británie, která tyto zahraničněpolitické kauzy řeší více a státní aparát je na to lépe připraven. Hodnoceno s odstupem jsme to zvládli,“ myslí si český ministr zahraničí.VrběticePremiér Andrej Babiš a vicepremiér Jan Hamáček 17. dubna oznámili, že za výbuchy ve vrbětických skladech mohou ruští agenti. Moskva svou odpovědnost odmítá. Rusko a Česká republika si nato vzájemně vyhostily pracovníky velvyslanectví a následně země přešly na princip parity.Ministerstvo zahraničních věcí Ruska uvedlo, že nepodložená obvinění na adresu Ruska jsou součástí velké kampaně Západu proti Moskvě. Ruský ministr zahraničních věcí Sergej Lavrov označil to, co se děje v Česku kolem vyšetřování kauzy Vrbětice, za schizofrenii.Česká strana schválila návrh zákona na odškodnění ze strany Ruska za škody způsobené výbuchy ve Vrběticích. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová situaci označila za absurdní.„To je samozřejmě absurdní. Celá tato situace je absurdní a divoká. Sedm let stará historka o explozích v českých vojenských skladech ve Vrběticích a neprokázané údajné zapojení naší země či ruských tajných služeb nedává Praze klid. A to do té míry, že se tamní úřady rozhodly slíbit svým občanům a obcím, které v roce 2014 zachvátily výbuchy, určitou finanční kompenzaci za způsobené škody. Obecně na to mají právo, ale z nějakého důvodu se úřady rozhodly vzít si peníze od Ruska, k čemuž český kabinet dokonce schválil návrh zákona,“ uvedla Zacharovová.

https://cz.sputniknews.com/20210806/zabiti-z-nedbalosti-v-nemecku-prokurator-zacal-vysetrovat-umrti-pri-zaplavach-15411109.html

https://cz.sputniknews.com/20210807/v-afghanistanu-uvedli-ze-byl-zabit-stinovy-guverner-talibanu-15413622.html

https://cz.sputniknews.com/20210807/milion-chvilek-vyzdobil-misto-kde-ma-babis-kampan-krizky-mel-by-tam-pokleknout-mini-kalousek-15414776.html

Červenáček Přečetl jsem si jen první větu - že prý míč je na straně Ruska. A kdopak škodil se sochou Koněva, sankcemi, vypovězením ruských diplomatů ? Ten spratek neví ani, kolik je 1+1, podobně jako přízemní nedebil, vyplesklá nula K. Olinka🚾. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 2

Karel Adam Pane Bože za co nás trestáš ? 1

2

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, mezinárodní vztahy, obchod, ministerstvo zahraničních věcí, průmysl, jakub kulhánek