Očkovacia lotéria na Slovensku. Ďalšie fiasko z radu „geniálnych nápadov“ Igora Matoviča?

Jedna vec ich však odlišuje od Matovičovo-Hegerovej vlády. Miera ich dôveryhodnosti je neporovnateľne vyššia než u Igora Matoviča, a práve v tom je problém. Ľudia, ktorí sú skeptickí k očkovaniu, už totiž zažili nepreberné množstvo lží, klamstiev, zavádzaní a falošností zo strany vládnej koalície. Je preto viac než naivné myslieť si, že akási vágna a vysoko nepravdepodobná vízia výhry presvedčí ľudí, ktorí nedôverujú ako vláde, tak aj očkovaniu ako takému.Zároveň treba vidieť tento nápad v širšom kontexte. O tom, že Slovensko bude patriť v miere zaočkovanosti v rámci Európy medzi outsiderov, nepochyboval už dlho takmer nikto. Bolo to spôsobené okrem iného aj krajne malichernou povahou ministra financií Igora Matoviča, ktorý dlhodobo blokoval peniaze na očkovaciu kampaň pre ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského. Pričíňa bola síce silne iracionálna, ale pre Matoviča typická. Minister financií totiž nemohol zniesť, že najkratšie pôsobiaci minister Hegerovej vlády Vladimír Lengvarský má najvyššiu dôveryhodnosť, a pritom sa v prejavoch servility voči predsedovi OĽANO nijako nepretrhne. To samo osebe ale stačilo na to, aby mu dlhodobo zadržiaval peniaze na reklamnú kampaň podporujúcu očkovanie, a popri tom neúnavne kritizoval akékoľvek aktivity ministerstva propagujúce očkovanie. A aj dnes uvoľnenie prostriedkov podmieňuje dokonale zvládnutým verejným obstarávaním, pričom on sám si vymedzil právomoc - asi ako marketingový expert - zhodnotiť kvalitu kampane.Vráťme sa však ku samotnej lotérii. Bude ju vysielať verejnoprávna RTVS každý pracovný deň päť minút pred hlavnými správami. Do očkovacej lotérie sa môže prihlásiť každý, kto dovŕšil osemnásty rok života. Do žrebovania o očkovaciu prémiu sa môžu zapojiť všetci zaočkovaní bez ohľadu na to, kedy a aká vakcína im bola podaná. Registrovať sa môžu aj ľudia, ktorí boli zaočkovaní medzi prvými. Keď sa zaočkovaní prihlásia do prémie, automaticky v nej ostávajú počas všetkých kôl žrebovania. Všetci zaregistrovaní budú po overení údajov automaticky zaradení do žrebovania po prvej dávke vakcíny. Prvé žrebovanie sa bude konať 15. augusta. Každý deň sa budú na RTVS za prítomnosti notára žrebovať odmeny v päťminútovej relácii a počas víkendu bude lotérii venovaná hodinová relácia, v ktorej sa budú žrebovať vyššie výhry. V štatúte sa ako prémiová výhra každý týždeň uvádza 500-tisíc eur. Aby ju však záujemca získal, potrebuje predtým vyhrať tisíc eur, aby sa dostal k prémiovému telefonovaniu. Za týždeň bude možné v rámci lotérie rozdať všetkým odmeneným dohromady maximálne dva milióny eur. Na žrebovanie bude vyčlenených od 600-tisíc do 1,5 milióna eur týždenne. Ak sa táto suma nevyčerpá, môže sa presunúť do ďalších týždňov.Časť expertov namieta, že podľa zákona má monopol na lotérie Tipos, národná lotériová spoločnosť. Okrem iného aj preto išiel podnet aj na Radu RTVS, aby preskúmala legálnosť zapojenia sa verejnoprávnej RTVS do tejto lotérie. Zdá sa však, že porušovanie pravidiel a zákonov je to posledné, čo Igora Matoviča znepokojuje. Zároveň spôsobom sebe vlastným sa mu podarilo uraziť vedcov, ktorí dosiaľ na verejnosti prezentovali potrebu a nevyhnutnosť očkovania, keď vyhlásil, že na propagáciu očkovania oslovia nových a neopozeraných ľudí - expertov. Je však veľmi nepravdepodobné, že by sa mu podarilo osloviť seriózne osobnosti, ktoré by po všetkých urážkach a ponižovaniach, ktorých sa vedci dočkali od Igora Matoviča, boli ochotní riskovať svoje dobré meno a spojili sa s tak sprofanovaným politikom. Naopak, viacerí vedci aj v súvislosti s financiami, ktoré budú na lotériu vyhradené, kritizujú tento spôsob míňania verejných zdrojov.Ak si uvedomíme, že Matovičova a neskôr Hegerova vláda vyčlenila na výskum boja proti pandémii Covid-19 len zanedbateľných 8 miliónov eur, a popri tom neváhala doslova vyhodiť 470 miliónov eur na nezmyselné antigénové testovanie, je celkom možné, že v tradícii nezmyselného mrhania verejnými prostriedkami sa bude pokračovať aj pri tejto očkovacej lotérii. Na ospravedlnenie takéhoto mrhania verejných prostriedkov vydal Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR prepočet, že prostriedky na lotériu sa vrátia, ak sa podarí presvedčiť 6-tisíc ľudí, ktorí sa nemienili očkovať, a vďaka lotérii svoj názor zmenili.Aj takéto „záchranné kolesá“ od útvarov podriadených ministrovi financií Igorovi Matovičovi svedčia o tom, že príčetnejšia časť koalície si uvedomuje, že očkovacia lotéria bude len ďalším fiaskom z radu „geniálnych nápadov“ Igora Matoviča. Ak však Igor Matovič od tejto lotérie očakáva zázračnú premenu názorov verejnosti na očkovanie ako také a dúfa, že aj vďaka tomu zmení vnímanie verejnosti voči vláde, v ktorej pôsobí, tak s najväčšou pravdepodobnosťou mu tento kalkul nevyjde. Najväčším politickým páriom bol aj pred lotériou a ostane ním aj potom, ako celý humbug okolo lotérie potichu odložia tam, kam patrí - na smetisko dejín.

