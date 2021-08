https://cz.sputniknews.com/20210807/od-kralovske-vysosti-ke-dvornimu-saskovi-novinar-ostre-kritizoval-prince-harryho-na-videu-15417825.html

Od královské Výsosti ke dvornímu šaškovi. Novinář ostře kritizoval prince Harryho na videu

Od královské Výsosti ke dvornímu šaškovi. Novinář ostře kritizoval prince Harryho na videu

Moderátor Fox News si neodpustil drsnou kritiku prince Harryho, který se objevil na posledním videu, které sdílela jeho manželka Meghan Markleová na počest... 07.08.2021

V den svých čtyřicátých narozenin Meghan Markleová představila svůj nový projekt pod názvem 40×40. V rámci projektu 40 dobrovolníků z řad slavných přátel Meghan Markleové, mezi nimiž je například i Hilary Clinton, mají udělit čtyřicet minut času nezaměstnaných ženám, které se chtějí vrátit do práce, a poskytnou jim konzultace.Moderátor Raymond Arroyo Meghan Markleovou a její projekt teda vůbec nešetřil. Míní, že ženy nepotřebují 40 minut konverzace s celebritou přes internet, ale potřebují čas a opravdové mentory.Ostře kritizoval také Meghan za její vztah ke královské rodině.Kritika neobešla ani prince Harryho. Manžel Meghan Markleové se na videu objevil jen na malou chvilku, ale i to stačilo. Prince Harryho totiž diváci mohli zahlédnout v pozadí videa za oknem, jak se žonglováním snaží připoutat pozornost své manželky.Moderátor část, kde Harry žongluje, označil za nejtrapnější část celého videa.Nebyl však jediný, kdo za tento výpad Harryho kritizoval. Například Rebecca English, královská korespondentka Daily Mail uvedla, že Harry působí na videu jako ubožák.Podle ní ačkoliv se Harryho kousek se žonglováním může na první pohled zdát milý a směšný, ve skutečnosti to z něho dělá ubožáka, protože zatímco jeho manželka se zabývá tímto důležitým projektem, on z nicnedělání dělá takové kousky.Projekt 40x40Meghan využila svých kulatých narozenin k oznámení nového vzrušujícího projektu - 40x40, jehož cílem je dostat ženy zpět na pracoviště s podporou ostatních žen.Klip ukazuje její chatování s Melissou McCarthyovou prostřednictvím videohovoru, během něhož prosí herečku, aby jí s nápadem pomohla. Melissa pak začne tušit myšlenku, což naznačuje, že Meghan chce, aby se účastnila focení nebo aby si dvojice nechala sladit tetování na tváři. Také se ptá, zda chce uspořádat setkání herců seriálu Kravaťáci nebo jachtový večírek.Poté však Meghan prozradí svůj nápad: žádá 40 přátel, aby věnovali 40 minut svého času na pomoc ženám při opětovném vstupu na pracoviště. Melissa s nápadem souhlasí a říká „uvidíme se v 50“, než Meghan sfoukne svíčky na narozeninovém dortu.Meghanin manžel princ Harry se objeví jen na chviličku a překvapí ženy žonglováním za oknem – natáčení narušil a ženy vybuchly v záchvat smíchu.

