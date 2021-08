Padesátiletá Peštová ukázala archivní kousek ze svého šatníku. Neuvěříte, co si na sebe vzala

https://cz.sputniknews.com/20210807/padesatileta-pestova-ukazala-archivni-kousek-ze-sveho-satniku-neuverite-co-si-na-sebe-vzala-15414250.html

Česká modelka ve svých padesáti letech nepřestává udivovat – jako kdyby na ni totiž vůbec neplatily zákony stárnutí. Její krásy si všimli také u Victoria's Secret, kteří z ní udělali svého slavného andílka.Na nové fotce, kterou své sledující naprosto ohromila, ukázala nejen fakt, že i starší kousky lze nosit, protože móda se stále vrací, ale poukázala i na to, že její postava se za ta léta vůbec nezměnila.A dočkala se v komentářích velké podpory a ještě větší chvály. „To mě baví. Super. A džíny jsou prosím odkud?“ zeptala se Daniely její fanynka. „Džíny a vesta. Perfektní,“ souhlasila další uživatelka.Bylo vidět, že někteří se nebáli udělat si i legraci sami ze sebe. „A furt to sedí! Kdybych to mohl o svých kalhotách říct já,“ uvedl s usmívajícím se smajlíkem uživatel.Daniela PeštováDaniela Peštová se narodila v Teplicích a je česká supermodelka. Nejprve chtěla studovat na vysoké škole, ale po vítězství v modelingové soutěži se přestěhovala do Paříže a začala spolupracovat s Madison Modeling Agency. Poté se přestěhovala do New Yorku, kde se rozběhla její kariéra.Vidět jsme ji mohli na titulkách známých časopisů, jako je Marie Claire či Cosmopolitan. Kromě jiného pracovala například pro takové značky jako L'Oréal či Victoria's Secret.Byla manželkou Tommase Butiho, se kterým má syna Yannicka. Rozvedla se s ním v roce 1998. Poté se stal jejím partnerem slovenský zpěvák a porotce SuperStar Pavol Habera. Mají spolu dcerku Ellu Joy Annu a syna Paula Henryho.

