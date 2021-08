https://cz.sputniknews.com/20210807/potrebuje-vubec-slovensko-prezidenta-byvala-politicka-prejela-caputovou-jak-parni-valec-15421369.html

„Potřebuje vůbec Slovensko prezidenta?“ Bývalá politička přejela Čaputovou jak parní válec

Bývalá předsedkyně slovenské politické strany SNS Anna Belousovová kriticky pohleděla na činnost úřadující prezidentky země Zuzany Čaputové. Výsledem je... 07.08.2021, Sputnik Česká republika

„Když tak pozoruji činnost paní Čaputové, přemýšlím, zdali Slovensko vůbec potřebuje prezidenta. Vždyť to, co dělá současná prezidentka, je vlastně jen úloha jakéhosi ceremoniála, který vůbec aktivně nezasahuje do politiky tehdy, když by to situace vyžadovala,“ uvedla hned na úvod na svých sociálních sítích politička.Belousovová připomíná, že prezidentka bez jakýchkoli připomínek pověřila vítězného Igora Matoviče po volbách, aby sestavil vládu. „No dobře, to se ještě dá chápat. Je to taková zvyklost. Ale když úplně bez výhrad jmenovala do funkcí ministry, všechny, které jí Matovič navrhl, už začala fungovat jako jakýsi úředník – ceremoniál,“ podotkla směrem k Čaputové.„Vůbec jí nepřekáželo, že ministrem školství se stal kadeřník, vicepremiérkou bábkoherečka, (…) a premiérem člověk, který vysokoškolský diplom získal podvodem,“ dodává politička.Belousovová vyčítá Zuzaně Čaputové, že vládu nechává od samého začátku „bez dozoru“. Ta si pak dělá, co chce, „tj. cíleně devastovat Slovensko“. Podle jejího názoru slovenská prezidentka svoji roli chápe jako psychoterapeut, který příležitostně vyzve národ k toleranci a vyzývá k úctě.„Žádný projev, či zásadní politický postoj a názor, ze kterého by bylo jasné, že jí jde o občany, národ a stát,“ uvedla politička na svém Facebooku a připojila své hodnocení osobnosti prezidentky: „Leklá ryba, jak říkají bratři Češi.“Ve svém vydření na adresu Čaputové politička vyjadřuje přesvědčení, že média nejčastěji o prezidentce mluví v souvislosti s tím, co má na sobě a jak je učesaná.„Je to ale to hlavní, co veřejnost čeká od prezidenta?“ táže se Belousovová. „Myslím si, že ne,“ dodala.Podle jejího názoru je prezidentství silná státnická funkce, a proto prvním a hlavním úkolem prezidenta je hájit zájmy občanů.„To, jak vykonává tuhle nejvyšší ústavní funkci paní Čaputová, to jsou nejen vyhozené peníze na její plat a náklady na celý její sbor poradců, ale jsou to také promrhané naděje mnohých občanů Slovenska,“ myslí si Anna Belousovová.V závěru politička navrhla na pozadí úřadování Zuzany Čaputové, aby se v zemi každý rok losoval nový prezident, neboť „za rok by hádám nikdo až tolik přešlapů neudělal a nemuseli bychom být rukojmími špatné volby pět roků jako nyní“.Čaputová v kiněVe středu se uskutečnila premiéra očekávaného filmu Známí neznámí. Premiéru si nenechala ujít spousta celebrit. Kromě slavných herců a zpěváků se jí zúčastnila také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se svým přítelem Jurajem Rizmanem.Taková událost rozhodně nemohla uniknout pozornosti módní policie webu Nový Čas, která si posvítila na outfity celebrit. Zuzana Čaputová si oblékla červené šaty s volnými rukávy, za volbu kterých si vysloužila obdiv. Výběr jejího přítele však až natolik úspěšný nebyl. Kombinace bílé košile, černého saka a riflí se neobešla bez kritiky. Doprovázet první dámu na slavnostní premiéře v riflích podle módní policie nebyl ten nejlepší výběr.

