Premiéra během mítinku trefili vejcem. Museli zasáhnout těžkooděnci

Blesk informuje o tom, že během předvolebního mítinku to předseda hnutí ANO premiér Andrej Babiš schytal vajíčkem. 07.08.2021, Sputnik Česká republika

Uvádí se, že policie zakročila proti několika lidem. Jde pravděpodobně o odpůrce šéfa současné vlády.Jak už bylo informováno, předseda vlády dnes v obci, kde žije, podepisuje knihu a pozval lidi na zmrzlinu. „Z ničeho nic jsem uslyšel křik vajíčkář, vajíčkář,“ uvedl z místa fotograf Blesku, který celý incident pozoroval.„Byl tady Blok Volný a trefili mě vajíčkem do hlavy,“ potvrdil Blesk Zprávám Babiš. Publikace poznamenává, že když policisté chtěli muže naložit do auta, došlo k vyostření situace.„Zastávali se zadrženého a obklíčili policejní auto a pokřikovali na policisty: ‚Pusťte ho, pusťte ho!‘,“ doplnil fotograf z místa události.Stejný vývoj měla situace, když těžkooděnci chtěli naložit do auta dalšího zadrženého muže. Dav obklíčil vůz, někteří lidé si sedli na zem a nechtěli nechat policisty projet. Ti nakonec museli za použití síly vytvořit uličku,“ poznamenal fotograf.Mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa potvrdil, že v souvislosti s podezřením z přestupkového jednání byla zajištěna jedna osoba. Zároveň nespecifikoval, jestli došlo k mířenému útoku na šéfa hnutí ANO. Podle Blesku vyhrocená situace v Průhonicích pokračuje a premiér se nachází ve své cukrárně.Zmiňme, že premiér Andrej Babiš včera na sociální síti zveřejnil pozvánku pro své příznivce. Uvedl, že v sobotu v Průhonicích jim natočí zmrzlinu a podepíše svoji novou knížku. Pozvánka neunikla ani pozornosti spolku Milion chvilek pro demokracii, který nechal Babišovi na místě vzkaz. Neobešlo se to však ani bez reakce dalších politiků.„Už v sobotu vám natočím skvělou zmrzku a podepíšu knížku. Víte kde. V Průhonicích na náměstí. A víte kdy. Od 10 do 17 hodin,“ napsal včera premiér na svém účtu na sociální síti.Tento vzkaz neunikl ani pozornosti spolku Milion chvilek pro demokracii, který Babišovi na náměstí v Průhonicích nechal vzkaz. „Slyšeli jste, že si dnes Andrej Babiš rozhodl dělat kampaň tak, že bude v Průhonicích točit zmrzlinu? Prý tu NAŠI klasickou českou vanilkovou a čokoládovou,“ napsali členové spolku na svém facebookovém účtu.Vyčítá totiž premiérovi vedení státu během pandemie koronaviru a zbytečná úmrtí, která byla způsobena tímto špatným řízením.„Na náměstí, kam se od 10:00 ,zmrzlinář’ chystá, jsme nasprejovali křížky. Chceme tak jeho selhání připomenout jemu i všem, kteří na něj už zapomněli,“ vzkazuje Milion chvilek pro demokracii.

Červenáček Vejce házeli i na K. Olinkového premianta Zemana, a to na Klárově. Toho chránili deštníkem. Už tehdy se psalo, že by se za toto měl v zákoně objevit trest. Myslím, že i za urážky hlavy státu. Ale dosud se tak nestalo. Jsme necivilizovaný stát.🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 7

STEV.SEAGAL Babiš není svatý, ale milion chvilek, demoblok, včetně Piráti + Stan a SPOLU by bylo mnohem horší ZLO a znamenalo by to zánik suverénního státu ČR, LGBT, BLM, islámští vrazi a zloději by se tu nastěhovali a My blbí češi je museli snášet, živit a nechat se jimi vraždit a teroriizovat, protože policie ČR a Armáda ČR by je chránili a soudy a státní zástupci rovněž !!! Jsme totiž necivilizovaný stát a poroučí nám ve všem EU, NATO a USA !!! To jsme si všichni vycinkali klíčema po 17.11.1989 kdy přišla doba temna a sociálního útlaku !!! 5

