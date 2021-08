https://cz.sputniknews.com/20210807/prestante-zachranovat-zbytek-evropy-nemecti-europoslanci-kritizovali-plan-spasy-rozpoctu-eu-15417111.html

„Přestaňte zachraňovat zbytek Evropy.“ Němečtí europoslanci kritizovali plán spásy rozpočtu EU

„Přestaňte zachraňovat zbytek Evropy.“ Němečtí europoslanci kritizovali plán spásy rozpočtu EU

Značný počet německých politiků reagovali naštvaně na zprávy německé agentury DPA. Ta obsahovala informace, že Berlín vložil okolo 22,7 miliard dolarů (19... 07.08.2021, Sputnik Česká republika

Francie a Itálie podle zprávy vložily 11 miliard dolarů a 7,3 miliardy dolarů do evropského rozpočtu v průběhu minulého roku. Polsko a Maďarsko byly naopak nařčeny z toho, že Evropskou unii využívají z pohledu evropského rozpočtu.Daniel Freund, poslanec Evropského parlamentu za německé zelené, řekl reportérům, že „pokud chtějí zabránit Maďarsku a Polsku, aby se tyto země rozvíjely dále směrem k autokraciím, Evropská komise musí okamžitě přestat posílat evropské peníze Varšavě a Budapešti“.Podobný názor má i viceprezidentka Evropského parlamentu Katarian Barley. Ta vyzývá, aby peníze pro Polsko a Maďarsko byly zastaveny co nejrychleji.„V obou těchto zemích máme co do činění s deficity demokratických principů,“ uvedla Berleyová, která je členskou německých sociálních demokratů.Nicolaus Fest, německý europoslanec za Alternativu pro Německo, vyjádřil stejný názor. Uvedl, že „je skandální, že Německo znovu platí příspěvky EU větší než kterákoli jiná země“.Dodal, že Němci si zaslouží více, než aby jejich těžce vydělané peníze byly pumpovány do „slabých a selhávajících ekonomik EU“. „Naše peníze by měly být utráceny za národní priority, a ne na zachraňování zbytku Evropy,“ dodal.Tento názoru vyjádřil také další politik - Gunnar Beck. Německo popsal jako zemi, která „se stala platičem a kanceláří sociálního pojištění Evropské unie“.Podle názoru Becka, „čím rychleji němečtí lidé zastaví financování tohoto zločinného podniku Evropské unie, tím lépe“.Více peněz EUNěmecké noviny Die Welt v minulosti citovaly nejmenovaný zdroj, který v červnu uvedl, že příspěvky Berlína do evropského rozpočtu vyrostou o 42 %, čili 13 miliard euro ročně, v průběhu příštích let. Jedná se údajně o sumu požadovanou Bruselem.Zdroj dodal, že Brusel údajně žádal členské země, aby do společného rozpočtu platily okolo 1,075 % HDP v průběhu příštích sedmi let. To by znamenalo, že by do evropského rozpočtu v tomto období přišlo přibližně 1.2 bilionu dolarů.

