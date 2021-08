https://cz.sputniknews.com/20210807/ridic-objevil-pri-vykladce-kamionu-na-prazskem-smichove-tri-migranty-15416715.html

Řidič objevil při vykládce kamionu na pražském Smíchově tři migranty

Česká policie informovala o tom, že při vykládce kamionu na pražském Smíchově objevil řidič v nákladovém prostoru tři migranty. Podle policistů se jednalo o... 07.08.2021, Sputnik Česká republika

Jak uvedla policie na sociální síti, v minulém týdnu přijali prostřednictvím tísňové linky oznámení, že v kamionu, který přivezl náklad z Maďarska, se ukrývá několik lidí.Podle jejich slov právě z tohoto důvodu předali dva mladistvé Orgánu sociálně právní ochrany dítěte a třetího devatenáctiletého muže převezli do záchytového zařízení pro cizince. Odtud poputuje nazpět do Maďarska. Z důvodu podezření z převaděčství zadrželi policisté i řidiče.„Na základě provedených výslechů uprchlíků i samotného řidiče se nepodařilo prokázat, že by řidič o neoprávněném převozu uprchlíků věděl a z tohoto důvodu byl po dohodě se státním zastupitelstvím propuštěn na svobodu,“ dodali.Slovenská policie zadržela na hranici s Ukrajinou sedm cizincůSlovenská pohraniční policie zadržela dříve na hranici s Ukrajinou sedm nelegálních migrantů: dva Moldavany, dva Uzbeky a tři občany Alžírska. Moldavané okamžitě požádali o azyl na Slovensku, ale nezvané hosty z Alžírska a Ukrajiny cizinecká policie vyhostila. O události informovala tisková mluvčí slovenské Správy pohraniční a cizinecké policie.Bezpečnostní kamery monitorující slovensko-ukrajinskou hranici v pátek 30. července dopoledne zaznamenaly dva Moldavany, které policejní hlídka následně zkontrolovala. Cizinci však u sebe neměli doklady, a proto byli předvedeni na policejní oddělení, kde byli za přítomnosti tlumočníka vyslechnuti.Následující den si občany Moldavska převzali k dalším úkonům pracovníci azylového oddělení ve městě Humenné.Tři Alžířany, rovněž bez osobních dokladů, zadržela hlídka pohraniční policie v pátek večer v lese v okrese Sobrance. Stejně dopadli i chlapce z Uzbekistánu, kteří se vydali na cestu rovněž bez osobních dokladů, a pohraniční policie je zadržela v neděli ráno v okrese Snina. Všichni skončili na policejním oddělení, kde byli vyslechnuti, a to rovněž za přítomnosti tlumočníka.

