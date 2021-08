Slovenský čtyřkajak získal v Tokiu bronzovou medaili

https://cz.sputniknews.com/20210807/slovensky-ctyrkajak-ziskal-v-tokiu-bronzovou-medaili--15413519.html

Slovenský čtyřkajak v sestavě Samuel Baláž, Denis Myšák, Erik Vlček, Adam Botek získal na LOH v Tokiu medaili v K4 na 500 m. Do cíle dorazili třetí se ztrátou... 07.08.2021, Sputnik Česká republika

Ve finále LOH 2020 v Tokiu bylo již po chvilce jasné, že o dva nejcennější kovy se bude rozhodovat mezi Němci a Španěly. Slovenští reprezentanti dojeli třetí před ruskou reprezentací. Baláž považuje zisk medaile jako odměnu za vynaloženou práci. Myšák nechtěl odpovědět, které vítězství je cennější: „Těžko říct, které chutná víc, závod v Riu i Tokiu byly těžké. Rozhodlo se to až v závěrečných metrech,“ uvedl. Vlčkovi hrozilo, že se olympiády nezúčastní. Během nohejbalu totiž utrpěl zranění nohy, ale OH 2020 byly nakonec přeloženy na rok 2021 v souvislosti s pandemií koronaviru. Zmiňme, že Vlček byl desetinásobným mistrem světa a jedenáctinásobným evropským šampionem. Na šesté olympiádě získal čtvrtý olympijský kov.Pro slovenskou olympijskou výpravu tak čtyřkajak získal čtvrtou medaili v Tokiu. Střelkyně Zuzana Rehák Štefečeková získala zlato, stříbro vybojoval vodní slalomář Jakub Grigar v K1 a ještě jedno stříbro získal golfista Rory Sabbatini. Pro slovenský čtyřkajak tak jde o pátý olympijský kov. Na OH 2016 v Riu de Janeiro i na OH v Pekingu získala čtyřka stříbro. Na OH 2004 vybojovali medaili bronzovou.

