https://cz.sputniknews.com/20210807/spacex-zkonstruovala-nejvetsi-raketu-v-historii--15417511.html

SpaceX zkonstruovala největší raketu v historii

SpaceX zkonstruovala největší raketu v historii

Společnost SpaceX vytvořila prototyp plnohodnotné rakety s oběma stupni, který by měl uskutečnit svůj první orbitální let. Celková délka rakety je 120 metrů... 07.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-07T16:17+0200

2021-08-07T16:17+0200

2021-08-07T16:17+0200

věda a technologie

spacex

konstrukce

testování

starship

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/04/13275102_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bbfe3d1c95499c912726cdbb0161c1ca.jpg

Soukromá vesmírná společnost SpaceX již několik let pracuje na vývoji dvoustupňové, supertěžké rakety Starship. Během tohoto období už bylo otestováno několik prototypů, přičemž některé se úspěšně vrátily zpět na Zemi, jiné zase během testů explodovaly.V budoucnosti by ji společnost chtěla využívat pro lety na Měsíc a na Mars.Na prototypu rakety Starship SN20 se začalo pracovat na jaře letošního roku a právě on by měl uskutečnit první orbitální let. Připomeňme, že společnost již dříve uveřejnila plán tohoto letu: po startu a oddělení nosné rakety Super Heavy, která by měla přistát v Mexickém zálivu, druhý stupeň Starship vstoupí na oběžnou dráhu a provede jeden necelý okruh kolem Země. Poté přistane v Tichém oceánu nedaleko od Havaje.Začátkem srpna společnost oznámila, že 70metrový urychlovač pro SN20 je připraven. Ten je poháněn 29 kyslíkově-metanovými motory Raptor. Převezli ho na odpalovací rampu a nainstalovali ho. Poté byla dokončena instalace šesti motorů pro 50metrovou vrchní část rakety a také větší část dlaždic tepelné ochrany.Včera byl v rámci testovacích konstrukčních prací instalován druhý stupeň rakety za pomoci jeřábu Liebherr na nosnou raketu.Teď bude raketa opět rozebrána a poté budou provedeny zkoušky obou částí zvlášť. Následně budou části rakety opět smontovány a připraveny na start. Datum letu však ještě není známé – získání povolení na let od amerického Federálního leteckého úřadu FAA se může hezky protáhnout, dokonce i v tom případě, že raketa prošla všemi testy.

https://cz.sputniknews.com/20210606/americka-spolecnost-spacex-vypustila-na-orbitu-druzici-sxm-8-14746682.html

Eva Rozumná A bude aj lietať? 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

spacex, konstrukce, testování, starship