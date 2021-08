https://cz.sputniknews.com/20210807/sportovce-ze-me-neudela-fakt-nikdo-decastelo-to-ale-prece-jen-zkusila-abyla-sranda-15420153.html

„Sportovce ze mě neudělá fakt nikdo.“ Decastelo to ale přece jen zkusila a…byla sranda

Moderátorka a herečka Eva Decastelo se nebojí vypadat směšně. Na Instagramu zveřejnila několik fotografií a video svých sportovních zkušeností a dojala tím... 07.08.2021, Sputnik Česká republika

„Na sporty jsem úplně levá, a protože se mi už asi dlouho nic nestalo, tak jsem si řekla, že si můžu dovolit něco zkusit,“ napsala celebrita.Dále připomněla, že Matyáš Kulich je jeden z 15 nejlepších jezdců na jetsurfu ve světovém poháru a má svatou trpělivost, takže to nakonec podle Decastelo klaplo.„Ovšem když se mrknete na video, dala jsem tam video, jak jsem se ani na začátku nedokázala rozjet. Sportovce ze mě neudělá fakt nikdo,“ dospěla k závěru hvězda.Matyáš Kulich je však nadšený z těchto zkušeností, o čem svědčí jeho poznámka v reakcích.„Bylo to super, díky za ježdění, příště už sama“ uvedl.Další sledující se rozhodli moderátorku rovněž podpořit.„Evčo, byla bych na tom stejně,“ podpořila Decastelo Benetková Lucie.„Není potřeba vše perfektně umět, ale užít si to a mít krásné zážitky a vzpomínky, podle úsměvu na tváři to určitě vyšlo,“ sdílela svůj názor Zuzana Mošnová Vokálová.„To by šlo, ale on se neudržel, hihi,“ zažertovala Petra Ve.„Na té 1. fotce vám to strašně sluší!“ napsala Elena Konečná.Eva DecasteloEva Decastelo, rodným jménem Aichmajerová, je česká herečka, modelka a moderátorka. Od svých 14 let se začala věnovat modelingu a natáčení reklam. Během střední školy pak poprvé odjela do Spojených států, nikoliv však jen za prací, ale především kvůli poznávání jiné kultury, jazyka a cestování.Jako herečka se objevila především v zahraničních filmech. Nějakou dobu se dokonce živila i jako pornoherečka. Sama Decastelo ale říká, že to byl asi jen jeden rok v USA. Během své moderátorské kariéry moderovala pořad na TV Nova Snídaně s Novou a reality show Big Brother.

