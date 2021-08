V Polsku stavbaři náhodou objevili morový hřbitov z 18. století

https://cz.sputniknews.com/20210807/v-polsku-stavbari-nahodou-objevili-morovy-hrbitov-z-18-stoleti-15419407.html

V Polsku dělníci náhodou objevili masový hrob obětí moru z 18. století. Hřbitov byl vykopán v Mikołajkách. Informovalo o tom vydání Wydarzenia. 07.08.2021, Sputnik Česká republika

Při stavbě obytného komplexu bylo nalezeno cenné archeologické naleziště skrývající stopy neolitického osídlení, osady z doby římské a dva hřbitovy ze 17. a 19. století.Vedoucí pobočky ełkského Zemského úřadu pro ochranu památek v Olsztyně Joanna Sobolewská informovala, že k objevu archeologického naleziště došlo náhodou při stavbě bytového komplexu. Dělníci narazili na lidské ostatky, a proto se úřad rozhodl práce pozastavit a nařídil tam provést archeologický výzkum.Během několika týdnů odborníci vykopali město z doby neolitu (asi před 4 tisíci lety) a doby římské nadvlády, objevili úlomky keramických nádob a modrý skleněný korálek.V blízkosti místa starověkých osad našli archeologové hřbitov, kde byli v letech 1710-1711 pohřbeni ti, kteří zemřeli na mor.„V písemných zdrojích je zmínka o tom, že na hřbitově vedle kostela nebylo dost místa, a proto byli mrtví pohřbeni na cestě do Mrągowo. Vše nasvědčuje tomu, že jsme toto místo objevili,“ uvedla Agnieszka Jaremeková, viceprezidentka Nadace Dajna, jejichž archeologové pracují na zmíněných artefaktech.Podle nejnovějších údajů bylo možné najít asi stovku obětí moru, které byly pohřbeny v 60 hrobech. Po epidemii tam byly pohřbeny i další oběti.Na konci července Sputnik informoval o tom, že španělští archeologové při vykopávkách na ostrově Menorca objevili rozsáhlou sbírku artefaktů patřících starověkému římskému vojsku. Vědci se domnívají, že předměty byly zanechány u brány pevnosti během posvátného rituálu po dobytí punské osady kolem roku 100 př. n. l.

