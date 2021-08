https://cz.sputniknews.com/20210807/vsadime-se-ze-o-tomto-zpusobu-vyuziti-krenu-jste-jeste-neslyseli-15411275.html

Vsadíme se, že o tomto způsobu využití křenu jste ještě neslyšeli!

Křen je nejen jedním z nejznámějších dochucovadel, ale také jedním z nejzdravějších. Ale jen málokdo ví, že křen lze přidat i do mletého masa. Proč, to se... 07.08.2021, Sputnik Česká republika

Kořen křenu obsahuje vitamín C, vitamíny skupiny B, PP, minerální soli, fosfor, hořčík, železo, vápník, měď, síru, draslík, vlákninu, škrob a hořčičný olej.Pro bohatý obsah různých látek křen využívají v medicíně. Kořen totiž může pomoci při infekčních nemocech, nachlazení, problémech se zažíváním. Používá se ale také při konzervování a při vaření.Velmi užitečnou radou pro hospodyňky je jeho přidání do mletého masa. Karbanátky, které z něj připravíte, budou nejen dozlatova upečené a voňavé, ale také pikantní a možná i trochu pálivé.Vyzkoušejte spolu s námi recept karbanátků na baltský způsob.Co budete potřebovat:Způsob přípravy: Chléb, který jste předem namočili v mléku, je třeba zpočátku zbavit přebytečné tekutiny. Najemno nastrouhejte česnek spolu s křenem. Poté nastrouhaný křen s česnekem, vejcem, solí a pepřem přidejte do mletého masa. Na závěr přidejte vyždímaný chléb a všechno důkladně promíchejte.Dále je vše velice jednoduché. Z připravené směsi formujte kuličky. Před tím, než karbanátky dáte na rozehřátý olej, obalte je v mouce. Smažte na pánvičce ze všech stran, dokud karbanátky nebudou mít zlatavou barvu.Hotové karbanátky můžete servírovat se zeleninou nebo jakoukoliv jinou oblíbenou přílohou.Dobrou chuť!

