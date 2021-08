https://cz.sputniknews.com/20210807/zaliba-v-kave-a-hranolkach-pet-zvyku-ktere-provokuji-demenci-15415511.html

Záliba v kávě a hranolkách. Pět zvyků, které provokují demenci

Záliba v kávě a hranolkách. Pět zvyků, které provokují demenci

Podle informací Světové zdravotnické organizace ve světě nyní přes 50 milionů lidí trpí demencí. Ztrácejí postupně paměť, nemohou vykonávat jednoduchou... 07.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-07T23:28+0200

2021-08-07T23:28+0200

2021-08-07T23:28+0200

názory

zdraví

věda

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/19/14266242_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_f30bfdf84df3202427b30994380d7fd4.jpg

Když se ale člověk ještě za mládí vzdá některých na první pohled neškodných zvyků, nebezpečí této nemoci se znatelně sníží.Odložená hořkostZáliba v osvěžující ranní kávě může vést k vážným problémům s mozkem – projeví se ale teprve o několik desítek let později.K tomuto závěru dospěli vědci z Univerzity Jižní Austrálie. Rozebrali údaje o zdraví a zvycích téměř 18 tisíc lidí ve věku 37 až 73 let a zjistili, že čím více kávy člověk spotřebuje, tím více se mu léty zmenšuje objem mozku. A to znamená, že roste nebezpečí demence a mozkové mrtvice. Například lidé, kteří vypíjí denně více než šest šálků kávy, trpí demencí o 53 procent častěji.To celkem potvrzuje dřívější závěry portugalských a francouzských vědců. Zjistili, že nadměrná záliba v kávě snižuje funkční spojení v oddílech mozku, které zpracovávají informace přicházející od smyslových orgánů, a také v limbickém systému, který se účastní regulování emocí, motivace a paměti.Nedostatek spánkuLidé, kteří málo spí, mohou v pokročilém věku dostat demenci. Zjistili to francouzští, nizozemští a britští výzkumníci. Přičemž spojení mezi spánkem a demencí prakticky nezáleží na způsobu života, dědičnosti a pravděpodobnosti vývoje kardiovaskulárních a neurologických chorob.Vědci zpracovali údaje téměř osmi tisíc lidí. Informace sbírali 30 let – v letech 1985 až 2015. Účastníci průzkumu byli rozděleni do tří skupin: ti, kdo spí v průměru méně než sedm hodin denně, ti, kdo spí více než osm hodin, a ti, kdo odpočívají denně přesně sedm hodin.Vyšlo najevo, že nejméně případů demence na jeden tisíc lidí bylo právě v té poslední skupině. A nedostatek spánku se spojuje se zvýšeným nebezpečím vývoje demence nezávisle na věku. Spojení zůstávalo platné pro 50leté a 60leté účastníky, nehledě na způsob života a nebezpečí infarktu nebo mozkové mrtvice. Mezi lidmi, kteří spali více než osm hodin denně, bylo procento nemocných demencí také větší, než mezi milovníky sedmihodinového spánku. Avšak závislost mezi dobou trvání nočního spánku a demencí vědci v této skupině nezjistili.Podle názoru autorů studie spojení nedostatku spánku s demencí se vysvětluje nejspíše zvláštní úlohou spánku v učení, fungování paměti, synaptické plasticitě a „očištění“ mozku.Přejedený mozekJe docela možné, že demence v pokročilém věku je následkem záliby v hamburgerech a hranolkách. Zjistili to vědci z Australské národní univerzity, kteří rozebrali několik výzkumů, jichž se zúčastnilo kolem osmi tisíců lidí.Ukázalo se, že častá konzumace fastfoodu napomáhá nejen vývoji cukrovky II. typu, ale i předčasnému stárnutí mozku, a pak i jeho atrofii a demenci. A to kvůli velkému obsahu cukru v hamburgerech, hranolkách a jiném fastfoodu.Autoři studie zdůrazňují, že škoda způsobená nadměrnou konzumací fastfoodu je prakticky nenahraditelná, jde-li o lidi středního věku.Vědci z britské Oxfordské univerzity se ostatně domnívají, že nebezpečí demence zvyšují nikoli potravinové zlozvyky samy o sobě, nýbrž obezita. Prozkoumali údaje více než jednoho milionu žen narozených v letech 1935 až 1950 a všimli si, že demence je spojena nejčastěji s vysokým indexem tělesné hmotnosti.Salámová hrozbaPouhých 25 dodatečných gramů denně zpracovaného červeného masa – a patří k němu párky, salám, šunka a anglická slanina – zvyšují o 44 procent nebezpečí vývoje demence v pokročilém věku, varují britští a američtí výzkumníci.Rozebrali údaje o zdraví a způsobu života téměř půl milionu občanů Spojeného království ve věku 40 až 69 let z databáze UK Biobank. Vyšlo najevo, že u čtyř tisíců z nich byla v posledních osmi letech diagnostikována demence nebo Alzheimerova choroba. Prakticky všichni nemocní byli méně vzdělaní a méně majetní, než ostatní účastníci průzkumu, vedli sedavý život, kouřili a trpěli obezitou. Kromě toho byla část z nich nosiči genu, který je úzce spojen se získanou demencí (APOE ε4).Odborníci si ale všimli další okolnosti – jak pacienti se špatnou dědičností, tak i ti, u nichž nebyly v rodu zaznamenány případy demence, měli stejně velké nebezpečí demence, pokud spotřebovali mnoho zpracovaného červeného masa. U nosičů APOE ε4 je pravděpodobnost vývoje této choroby obyčejně tři až šestkrát větší, než u všech ostatních. A to znamená, že záliba ve vuřtech a salámu může přivést k problémům s mozkem v pokročilém věku, tvrdí odborníci.Zároveň vyšlo najevo, že při denní spotřebě 50 gramů nezpracovaného masa, například hovězího nebo telecího, se snižuje nebezpečí demence o 19 procent, a Alzheimerovy choroby – o 30 procent.Příliš mnoho soliJak zjistili výzkumníci z Cornellovy univerzity v USA, jídelníček s vyšším obsahem soli spouští v organismu složitý biochemický proces, kvůli čemuž se akumulují v mozku volné tau proteiny. Jejich vysoká koncentrace se považuje za marker Alzheimerovy choroby a demence.Normálně se tyto proteiny účastní formování cytoskeletu, tedy buněčné kostry. Když je ale nedostatek kysličníku dusnatého (a může ho vyprovokovat nadměrná konzumace soli), stávají se méně stabilními. Jejich postupná akumulace v mozku potlačuje kognitivní funkce.Myši, které dostávaly velké množství soli, nedokázaly plnit úkoly, které jsou pro jejich soukmenovce zcela jednoduché. V nejbližší době plánují autoři studie zjistit, jestli působí podobný mechanismus také v lidském mozku. Avšak už nyní vyzývají vědci k omezení spotřeby soli, aby se v budoucnu nevyvíjela demence a Alzheimerova choroba.

https://cz.sputniknews.com/20210807/vsadime-se-ze-o-tomto-zpusobu-vyuziti-krenu-jste-jeste-neslyseli-15411275.html

https://cz.sputniknews.com/20210730/vedci-ziskali-nove-udaje-o-puvodu-neandertalcu-a-denisovanu-15311696.html

https://cz.sputniknews.com/20210614/vedci-zkoumali-mozek-lidi-s-alzheimerovou-chorobou-a-objevili-neobvyklou-vec-14826553.html

Červenáček Nejíst. Čerpat energii z okolního prostoru. Autor spokojen ? Kde jsou zohledněny individuální metabolické zvláštnosti jedince ? A co když někdo kafuje, uzeninuje a přitom konzumuje dost zeleniny ? 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Alfija Jenikejeva

Alfija Jenikejeva

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Alfija Jenikejeva

zdraví, věda