Babiš se vyfotil na koncertu Ewy Farne. Ta ale ostře zareagovala s tím, že se cítí zneužita

Premiér Andrej Babiš vyrazil v pátek na koncert česko-polské zpěvačky Ewy Farne, který se konal na Litoměřicku. Na akci si nezapomněl pořídit selfie, přičemž... 08.08.2021, Sputnik Česká republika

Babiš zveřejnil na sociální síti snímek, jak si pořizuje selfie z koncertu zpěvačky Farne. „Koncert Ewy Farne ve Vinařství Johann W ve Třebívlicích jsem si moc užil,“ napsal k fotce.Nutno zmínit, že včera večer taková fotka neunikla ani samotné zpěvačce, která na ni i zareagovala. Babišovu fotku okomentovala slovy: „Snažím se lidi skrze hudbu spíš pojit a politiku na koncerty netahat. A je mi hodně nepříjemné, že jste ji tam přivedl. Cítím se zneužita.“Babiš a jeho předvolební kampaňZmiňme, že premiér Andrej Babiš v pátek na sociální síti zveřejnil pozvánku pro své příznivce. Uvedl, že v sobotu v Průhonicích jim natočí zmrzlinu a podepíše svoji novou knížku. A tak se i stalo.Tento vzkaz ale neunikl pozornosti spolku Milion chvilek pro demokracii, který Babišovi na náměstí v Průhonicích nechal vzkaz. „Na náměstí, kam se od 10:00 ,zmrzlinář’ chystá, jsme nasprejovali křížky. Chceme tak jeho selhání připomenout jemu i všem, kteří na něj už zapomněli,“ vzkazuje Milion chvilek pro demokracii. Vyčítá totiž premiérovi vedení státu během pandemie koronaviru a zbytečná úmrtí, která byla způsobena tímto špatným řízením.Nutno podotknout, že na samotné akci došlo i ke střetu Babiše s jeho odpůrci. Uvádí se, že policie zakročila proti několika lidem. Šlo pravděpodobně o odpůrce šéfa současné vlády. Babiš následně potvrdil, že jej jistý muž trefil vajíčkem do hlavy. Když policisté chtěli muže naložit do auta, došlo k vyostření situace. Stejný vývoj měla situace, když těžkooděnci chtěli naložit do auta dalšího zadrženého muže.Za zmínku též stojí, že Babišův záměr točit v rámci předvolební kampaně zmrzlinu na náměstí v Průhonicích kritizoval i europoslanec Tomáš Zdechovský. Ten vzkázal Babišovi: „Díky, dojdeme celá rodina, a ukážeme Vám, koho jste ohrozil na životě Vašimi kecy o vlastizrádcích. Doufám, že vzpomínáte na Paroubka a rajčatovou kampaň,“ napsal Zdechovský.Následně v dalším tweetu Zdechovský dodal, že premiéra nikdo zranit nechce. „Nechceme ho zranit, chceme mu jen ukázat, jaký je to ubožák a srab.“Co se týče rajčatové kampaně, pak připomeňme, že v roce 2009 házeli po tehdejším předsedovi ČSSD Jiřím Paroubkovi dva jeho odpůrci vajíčka a rajčata. Tímto incidentem to však neskončilo a tyto útoky pokračovaly i nadále.

