„Bruselský dvojí metr sehrál pozitivní roli." Bašta o situaci mezi Běloruskem a Litvou

„Bruselský dvojí metr sehrál pozitivní roli.“ Bašta o situaci mezi Běloruskem a Litvou

Český diplomat Jaroslav Bašta se v komentáři pro První zprávy věnoval situaci, která panuje mezi Litvou a Běloruskem. Uvedl, jaké poučení vyplývá z celé věci...

Ve svém komentáři Bašta uvádí, že jeho poslední komentáře se zabývaly situací na severovýchodě Evropské unie, v Pobaltí. Podle jeho slov totiž i přes svůj malý počet obyvatel patří všechny tři země v mnoha ohledech k nejzajímavějším členským zemím Evropské unie.Podle jeho slov za to může jejich geografická poloha a nedávná minulost. Země totiž bývaly dříve součástí Sovětského svazu a nyní představují pohraniční státy Evropské unie a NATO s Ruskou federací.Podle jeho slov Litevci nejprve vyhlásili hraniční nouzový stav, poté byl přijat nový zákon o nelegální migraci, podle kterého každý, kdo protiprávně překročí hranici, bude zatčen, internován a i deportován, a to kvůli tomu, že se dopustil hybridní agrese proti litevskému státu a narušil suverenitu.Dva důvodyBašta uvádí, že jsou zřejmě dva důvody toho, proč nic ze zaběhnuté práce přijímání „běženců“ neplatí. „Zaprvé i Evropská komise pochopila, že pro baltské státy příchod byť jen několika tisícovek osob z jiného civilizačního okruhu znamená enormní zátěž a vyvolává destabilizaci společnosti – proto to také Lukašenko provádí. Na druhou stranu na jih Evropy přichází stejných hybridních agresorů desetkrát, někdy stokrát více a vedení EU se snaží trestat politiky, kteří migraci kladou překážky. Jako příklad lze uvést Salviniho a Orbána. Proto mě napadá, že hlavním důvodem snahy zastavit dovoz ilegálních migrantů přes Bělorusko, bude konkurenční boj,“ míní.Bašta píše, že i pro Českou republiku plynou z této situace mezi Litvou a Běloruskem jistá poučení. „Konečně v usnesení parlamentu jedné z členských zemí EU zaznělo, že masová ilegální migrace osob z jiných kulturních okruhů je nejnebezpečnější způsob hybridní války, jehož cílem je destabilizace napadené společnosti, tedy jde o skutečnou hybridní agresi,“ napsal.Dodal, že se od toho musí odvíjet snaha země o postih organizátorů této nepřátelské činnosti. Má tomu tak podle Bašty být i v těch případech, že se budou skrývat za názvy „bez hranic“. Podle jeho mínění bychom měli přijmout litevský zákon, že ilegální překročení státní hranice je trestným činem, za nímž následuje zatčení, internace a deportace, a to co nejdříve.Situace s nelegálními migrantyLitva hlásí v poslední době růst počtu zadržovaných nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem. Podle nejnovějších údajů od začátku tohoto roku bylo v Litvě na hranici s Běloruskem zadrženo přes 4 tisíce nelegálních migrantů. Běloruský prezident Alexandr Lukašenko ze své strany prohlásil, že Minsk už nemůže zadržovat proud nelegálních migrantů do zemí EU. Kvůli sankcím Západu už na to nemá „ani peníze, ani síly“.V poslední době bylo v Polsku zaznamenáno zvýšení počtu nelegálních migrantů na hranici s Běloruskem. Ve čtvrtek bylo zadrženo 71 cizinců (23 mužů, 15 žen a 33 nezletilých). Neměli u sebe žádné doklady. Všichni jsou pravděpodobně občany Afghánistánu.Ve středu bylo na tomto úseku hranice zadrženo 61 nelegálních migrantů z Iráku, Íránu a Kamerunu.

