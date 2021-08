https://cz.sputniknews.com/20210808/chystate-se-do-chorvatska-obeznamte-se-s-nebezpecnymi-morskymi-tvory-kteri-tam-na-vas-cihaji-15428746.html

Chystáte se do Chorvatska? Obeznamte se s nebezpečnými mořskými tvory, kteří tam na vás číhají

Chystáte se do Chorvatska? Obeznamte se s nebezpečnými mořskými tvory, kteří tam na vás číhají

Jednou z nejoblíbenějších dovolenkových destinací Čechů a Slováků je nepochybně Chorvatsko. Ani tento rok pandemie neodradila spoustu turistů, kteří se vydali... 08.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-08T18:26+0200

2021-08-08T18:26+0200

2021-08-08T18:26+0200

svět

chorvatsko

moře

nebezpečí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/575/60/5756042_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_64202fae86efdadd1d37fc6f2fa3fbb4.jpg

Většina lidí jede na dovolenou do Chorvatska za odpočinkem a uvolněním a mnozí přitom zapomínají na možná rizika, která v sobě skrývají hlubiny moře. Jadran není výjimkou. Slovinská média nedávno informovala o tom, že místní obyvatel utrpěl zranění v důsledku střetu s jednou z nejjedovatějších ryb. Jedná se o tzv. mořského draka. Můžete ho většinou najít v plytkých vodách, zahrabaného do písku nebo bláta. Na jeho zadní ploutvi jsou umístěny jedovaté trny, které můžou člověku způsobit nesnesitelné bolesti, a v některých případech dokonce svalovou paralýzu.Tyto nebezpečné potvory se rozmnožují právě v létě, čímž silně vzrůstá pravděpodobnost toho, že na ně náhodou stoupnete. Kdyby k tomu došlo, záchranáři mají pro vás radu, jek se s tím vypořádat. Instruktor slovinského Červeného kříže Janez Kramar radí, že je zapotřebí ponořit inkriminovanou končetinu do horké vody. Teplota vody však musí mít 50 až 60 stupňů. Jed mořského draka se totiž likviduje při vysokých teplotách. Končetina by měla setrvat v horké vodě alespoň půl hodiny. Když to nemůžete vydržet, lze dělat menší přestávky.Nejčastěji však na Jadranu dochází k popálení medúzami. Pokud vás popálí medúza, odborníci radí ošetřit ránu ještě ve vodě.„Jed medúz se nachází v malých bublinkách. Nejlépší je rychle je smýt z pokožky ještě v moři, tehdy nedojde k žádné kožní reakci,“ uvádí lékařka Nena Kopčavar Gučeková. Ránu poté důkladně propláchněte studenou vodou.Média ještě na začátku léta varovala, že na Jadranu byly pozorovány nebezpečné medúzy Pelagia noctiluca, které při dotyku způsobují silné bolesti a rány, které se těžce hojí. Většinou se s nimi můžete setkat na otevřeném moři, ale někdy je mořské proudy můžou odnést až k pobřeží.Dalším nebezpečným tvorem jsou ježovky. Následkem bodnutí můžou být alergické reakce nebo hnisající rány. Když chcete minimalizovat riziko kontaktu s těmito nebezpečnými tvory, koupejte se v ochranné obuvi.

https://cz.sputniknews.com/20210729/chorvatska-plaz-se-stala-epicentrem-sireni-covidu-zeme-zprisnila-hranicni-kontroly-hrozi-kolony---15309426.html

Červenáček Nejhorší by bylo setkat se tam s podvodní verzí nedebila K. Olinky. Jedové trny, jedovaté sliny. Za kameny čekající až bude moci vykonat sabotážní čin. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

chorvatsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

chorvatsko, moře, nebezpečí