Cukety na milion způsobů. Vyzkoušejte cuketové placky se zajímavými dipy

Během letní sezóny jsou cukety snad všude. Jde o unikátní, zdravý a hlavně univerzální druh zeleniny, který si můžete připravit na milion způsobů. Dnes jsme si pro vás připravili několik receptů na cuketové placky.Základní recept na cuketové plackyNa šest porcí budete potřebovat:Způsob přípravy: Cukety očistěte a nastrouhejte na struhadle a jemně posolte. Nechejte odstát asi půl hodinky a pak vylijte přebytečnou vodu. Do misky přidejte vejce, jemně nakrájejte natě. K nastrouhaným cuketám přidejte vejce a nakrájené natě. Na závěr přijde trochu mouky. Směs míchejte a přidávejte mouku do té doby, než získáte potřebnou konzistenci. Sůl a pepř přidejte podle chuti.Na pánvičce rozehřejte olej a smažte placky z každé strany. Je důležité, aby byla pánvička s tlustým dnem a rozehřátá na střední teplotu. Servírujte se zakysanou smetanou.Cuketové placky s česnekem a cibulíNa šest porcí budete potřebovat:Postup: Cukety očistěte a nastrouhejte na struhadle a jemně posolte. Nechejte odstát asi půl hodinky a pak vylijte přebytečnou vodu. Do misky přidejte vejce, jemně nakrájejte natě. Česnek nastrouhejte a cibuli nadrobno nakrájejte, nebo k tomu použijte ponorný mixér. K nastrouhaným cuketám přidejte vejce, nakrájené natě, cibuli a česnek. Na závěr přijde trochu mouky. Směs míchejte a přidávejte mouku do té doby, než získáte potřebnou konzistenci. Sůl a pepř přidejte podle chuti.5 cenných rad pro přípravu báječných cuketových placekDobrou chuť!

