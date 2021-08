https://cz.sputniknews.com/20210808/herec-ze-sebevrazedneho-oddilu-byl-obvinen-ze-znasilneni-15422282.html

Herec ze Sebevražedného oddílu byl obviněn ze znásilnění

Herec ze Sebevražedného oddílu byl obviněn ze znásilnění

Švédsko-jamajská modelka Gabriella Magnussonová obvinila herce Joela Kinnamana, známého mimo jiné z filmu Sebevražedný oddíl, ze znásilnění, píše NBC News. 08.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-08T11:28+0200

2021-08-08T11:28+0200

2021-08-08T11:28+0200

celebrity

usa

obvinění

znásilnění

herec

modelka

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/15422168_0:342:2048:1494_1920x0_80_0_0_28d97d18f4760339ced007d095453b57.jpg

Kinnaman pak zase obvinil samotnou Magnussonovou, známou jako Bella Davisová, z vyhrožování a vydírání a požádal soud o vydání dočasného zákazu přiblížení. To znamená, že se dívka musí zdržet určitých činů vůči herci.Kinnaman na svém účtu na Instagramu prozradil, že v roce 2018 měl s Magnussonovou „krátký romantický vztah“, po kterém ho modelka vytrvale kontaktovala a uchýlila se k výhrůžkám. Dívka údajně vyhrožovala, že Kinnamanovi a jeho blízkým fyzicky ublíží, a také se ho pokusila vydírat. Podle herce mu Magnussonová vyhrožovala, že o něm zveřejní „vymyšlené a nechutné pomluvy“, pokud nebude souhlasit s řadou jejích požadavků, včetně poskytnutí peněz, pomoci se zajištěním kontaktů v Hollywoodu a vstupu na Wikipedii.Sama Magnussonová uvedla, že ji herec údajně dvakrát „znásilnil“. „Mám příliš mnoho důkazů a on má jen slova,“ řekla modelka televizi, když komentovala obvinění, která Kinnaman vznesl proti ní.Uveďme, že zákaz přiblížení Magnussonové vyprší 30. srpna, kdy se modelka a herec dostaví ke slyšení u vrchního soudu v Los Angeles.Švédský herec Joel Kinnaman, narozený 25. listopadu 1979, je známý z filmů jako Robocop (2014), Sebevražedný oddíl (2016; 2021), Muži, kteří nenávidí ženy (2011) a z dalších.Kauza FeriNutno podotknout, že ze znásilnění byl obviněn i nyní již bývalý poslanec za TOP 09 Dominik Feri. Ten totiž čelil nařčení, že se velmi nevhodně chová k ženám. Objevily se dokonce zmínky i o možném znásilnění.Připomeňme, že Feri byl z těchto věcí obviněn již dříve, ale veškerá nařčení popřel. Tentokrát se o věc začaly více zajímat redakce Deníku N a Alarmu, které získaly svědectví dívek, jež měl poslanec v opilosti i přes výslovný nesouhlas přinutit k pohlavnímu styku. Kromě nuceného styku měl Feri po některých ženách požadovat nahé fotky a jiné pak veřejně dehonestoval. Údajné „oběti“ mladého politika však nekontaktovaly policii, a to z toho důvodu, že se bály Feriho vlivu.Feri se sice zprvu k věci nevyjadřoval, nakonec se ale k celé věci vyslovil. Jeho slova byla zveřejněna nejen na jeho profilu na sociální síti, ale objevila se také na webu TOP 09. V textu píše, že nařčení odmítá, ale mimo jiné uvádí, že jej mrzí všechna jeho selhání a hluboce a upřímně se za ně omlouvá.V úterý 25. května pak politik oznámil, že se po kauze, která se kolem něj rozjela před pár týdny, rozhodl rezignovat na mandát poslance. Formálně pak jeho rezignaci převzal šéf Sněmovny Radek Vondráček v pondělí 31. května. Stejně tak prohlásil, že se nezúčastní ani podzimních voleb.

https://cz.sputniknews.com/20210803/herec-ze-serialu-hra-o-truny-ostre-zareagoval-na-otazku-o-scene-znasilneni-15374430.html

Lubomír Balvín . Učí pan učitel Ing. L. Balvín 0

1

usa

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, obvinění, znásilnění, herec, modelka