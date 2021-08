https://cz.sputniknews.com/20210808/historik-promluvil-o-reakci-nacistu-na-prvni-bombardovani-berlina-15425449.html

Historik promluvil o reakci nacistů na první bombardování Berlína

První sovětské bombardování Berlína, které hrdinsky vykonali před 80 lety sovětští letci v prakticky neúnosných podmínkách, bylo šokem pro nacisty a ukázalo... 08.08.2021, Sputnik Česká republika

Řekl to v rozhovoru pro Sputnik vojenský historik, expert Ruské vojenské historické společnosti Nikita Buranov.V sobotu uplynulo 80 let ode dne prvního bombardování Berlína sovětským letectvem v letech Velké vlastenecké války.Dne 22. července 1941, přesně měsíc po německém vpádu do SSSR, podniklo hitlerovské letectvo první masový útok na Moskvu. Tehdejší říšský ministr propagandy Joseph Goebbels vychloubačně prohlásil, že sovětské letectvo je úplně zničeno (i když tento nálet sovětská PVO v mnohém zvládla). Vrchní velitel Luftwaffe (hitlerovské letectvo) Herman Göring zase prohlásil, že žádná bomba nikdy nespadne na Berlín.Velmi brzy, 26. července 1941, navrhl hlavní velitel sovětského vojenského námořnictva, admirál Nikolaj Kuzněcov sovětskému vůdci Josifu Stalinovi odpovědět útokem na útok nacistů, a učinit to za pomocí letectva vojenského námořnictva. Stalin to schválil.„Rozhodnutí sovětského vedení o leteckém útoku na Berlín mělo několik příčin. Za prvé to byla samozřejmě reakce na nálety bombardérů Luftwaffe na Moskvu. I když nebyly vcelku úspěšné, hrozily Sovětskému svazu tím, že mohly způsobit naší zemi velkou morální a psychologickou škodu,“ řekl Buranov.„Kromě toho existovalo velké nebezpečí, že německé letectvo může použit chemické zbraně. Není to iluze, ani výmysl, že nepřítel mohl konečně dospět k závěru, že na takové velkoměsto, jako byla nepochybně Moskva, je třeba shazovat místo obyčejných pum bomby s otravnými látkami,“ dodal expert.Propočítáno přesněHistorickou misi měl splnit 1. minový a torpédový letecký pluk vojenského letectva Baltského loďstva. „Ukázalo se, že letci tohoto pluku již předtím hodlali sami zasadit ránu Berlínu, samostatně vypočítali trasu k německému hlavnímu městu, a dokonce sestavili seznamy posádek,“ řekl Buranov.Za účelem zabezpečení operace připlula k letišti Kagul na estonském ostrovu Ösel (dnes Saaremaa) z Kronštadtu v noci, v podmínkách radiového ticha, speciální karavana lodí, která dopravila palivo pro bombardéry, potřebné náhradní díly, tahače, válce, a ocelové desky na prodloužení vzletových drah.Na letišti byla sestavena skupina pilotů pod velením plukovníka Jevgenije Preobraženského. „Byli to nejzkušenější piloti letectva vojenského námořnictva SSSR, výborně zaškolené důstojnické posádky,“ poznamenal Buranov. Koordinoval operaci hlavní velitel vojenského námořnictva Kuzněcov a velitel Baltského námořnictva, admirál Vladimir Tribuc. Ze strany vojenského letectva připravovali operaci generálové Michail Samochin a Semjon Žavoronkov.Nejdřív se konal zkušební let k německé metropoli. Pak byl první nálet na Berlín stanoven na noc ze 7. na 8. srpna.„Čas letu byl vypočítán nanejvýš pečlivě, na minutu. Bylo to nutné, aby bombardéry, které vzlétnou z krajního západního bodu SSSR, který se již fakticky nacházel v týlu německé armády, mohly překonat s plnou zátěží a plnými palivovými nádržemi téměř 1800 kilometrů tam a zpátky, shodit bomby, a bez přistání se vrátit domů,“ vysvětlil historik.První skupina z 15 bombardérů DB-3F vzlétla v devět hodin večer 7. srpna 1941.„Let probíhal za úplného radiového ticha, podle navigačních přístrojů, ve výšce přes sedm kilometrů. Piloti měli kyslíkové masky. Teploty nad Baltským mořem činily navíc až 40 stupňů pod nulou, letadla přitom nebyla vybavena zařízením proti námraze,“ řekl Buranov. „V těchto podmínkách byl již samotný let hrdinským činem, dokonce bez bombardování hlavního města nepřítele,“ zdůraznil.Tři hodiny po vzletu dosáhly sovětské bombardéry severní hranice Německa a vydaly se dál na Berlín.Bomby byly shozeny na dobře osvětlené hlavní město Německa a jeho předměstí, na novou průmyslovou čtvrť s vojenskými továrnami, na nádraží, telegraf. „Němci byli natolik šokováni, že Berlín nedokázal hned použít zatemnění. S velkým opožděním vzlétly stíhačky, nebyla hned zahájena palba z protileteckých děl, která zpočátku vůbec probíhala na nesprávné výšce,“ řekl Buranov.Hrdinové, kteří udělali nemožné„S ohledem na všechny komplikace se tento úkol zdál prakticky nemožný. Ale naši piloti ho splnili. A na zpáteční cestě měli takovou radost, že dokonce porušili radiové ticho a hlásili velení úspěšné vykonání mise. Po sedmihodinovém nejtěžším letu se všechny posádky vrátily na Kagul beze ztrát,“ dodal historik.Dne 8. srpna ráno učinil německý rozhlas prohlášení, že minulou noc podnikly síly britského letectva počtem 150 letounů pokus o bombardování hlavního města Třetí říše, a že z 15 letadel, kterým se podařilo doletět do města, bylo 9 sestřeleno. Hodinu nato odpověděla britská rozhlasová stanice BBC: „Německá zpráva o bombardování Berlína je zajímavá a záhadná, protože ani sedmého, ani osmého srpna nebylo britské letectvo nad Berlínem.“Pak 8. srpna v poledne vysílala sovětská informační kancelář zprávu sovětské vlády o úspěšném bombardování Berlína sovětskými piloty. 13. srpna byl zveřejněn výnos Prezidia Nejvyššího sovětu SSSR o udělení titulu Hrdina Sovětského svazu za tuto operaci letcům Baltského loďstva plukovníku Jevgeniji Preobraženskému, kapitánům Vasiliji Grečišnikovovi, Andreji Jefremovovi, Michailu Plotkinovi a Petru Chochlovovi.„Tato operace měla maximální efekt. Opakuji, že to, co bylo vykonáno před 80 lety, bylo absolutním šokem pro nacisty. Pochopili, že Rudá armáda pokračuje v boji, že beztrestná bombardování Moskvy a dalších sovětských měst nejsou možná, a že SSSR má možnost reagovat na každou ránu zasazenou jeho hlavnímu městu útokem na Berlín,“ zdůraznil Buranov. „Myslím také, že to zchladilo hodně horkých hlav ve vedení Třetí říše, jež horovali pro použití chemických zbraní proti Moskvě,“ dodal.Sovětská bombardování Berlína pokračovala, připomněl Buranov. „Celkem bylo podniknuto 86 útoků, Berlín bombardovalo 33 letadel, která na něj shodila 21 tun bomb,“ sdělil historik.

josefnovak_36 a dnes se na sovětské hrdiny plive. Co to je za lidi, co plivou na ty, díky kterým dnes žijí? 1

