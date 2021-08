https://cz.sputniknews.com/20210808/hvezda-serialu-hra-o-truny-priznala-ze-uvazovala-o-sebevrazde-15425261.html

Hvězda seriálu Hra o trůny přiznala, že uvažovala o sebevraždě

Hvězda seriálu Hra o trůny přiznala, že uvažovala o sebevraždě

Britský herec Kit Harington, známý díky účinkování v seriálu Hra o trůny, přiznal, že po skončení natáčení uvažoval o sebevraždě kvůli problémům s alkoholem. 08.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-08T23:51+0200

2021-08-08T23:51+0200

2021-08-08T23:51+0200

svět

seriál

sebevražda

popularita

herec

alkoholismus

hra o trůny

„Moje odpověď je ano. Rozhodně. Prošel jsem si obdobím opravdové deprese, kdy jsem přemýšlel o všem možném,“ odpověděl Harington na otázku deníku Times, zda pomýšlel na sebevraždu.Harington prozradil, že během natáčení seriálu i po něm prožil řadu traumatických událostí, včetně těch spojených s alkoholem. Podle herce se v této fázi svého života ocitl „na dně“.Harington ztvárnil roli Jona Sněha, jednoho z hlavních hrdinů televizního seriálu Hra o trůny (2011-2018), natočeného podle fantasy románů Píseň ledu a ohně. Romány a seriály se odehrávají na fiktivních kontinentech, kde řada šlechtických rodů soupeří o nadvládu nad sedmi královstvími Západozemí, zatímco celému lidstvu hrozí zkáza kvůli invazi nadpozemských sil.První záběry z natáčení prequelu seriálu Hra o trůnyFantasy seriál Rod draka, který je spin-offem Hry o trůny, se v současné době natáčí ve Velké Británii. První fotografie hlavních postav byly v květnu zveřejněny na sociálních sítích.Záběry s herečkou Emmou D'Arcyovou (Problémissky), která hraje princeznu Rhaenyru Targaryenovou, a hvězdou seriálů Pán času (Doctor Who) a Koruna (The Crown) Mattem Smithem (princ Daemon Targaryen) byly natočeny na pláži Holywell Bay na jihu Anglie.Oba herci stojí na písečném pobřeží a něco probírají. Na sobě mají světlé paruky a kostýmy stylizované do středověku. Na Smithovi je dlouhý kabát černé barvy a vysoké boty a na D'Arcyové jsou šaty burgundského odstínu.I když je z několika fotografií těžké udělat jakékoli závěry, zdá se, že show bude následovat estetiku originálu.Spin-off se bude natáčet na motivy knihy George Martina Oheň a krev. Seriál se zaměří na události, které se odehrály tři sta let před Hrou o trůny a ukáže začátek konce dynastie Targaryenů. Víme, že Rod draka se bude týkat období před Tancem draků, targaryenské občanské války, která byla vedena o právoplatného nástupce Železného trůnu.Připomeňme, že rod Targaryenů je jeden z prvních velkých rodů Západozemí a předchozí vládci Sedmi království, které pod svou vládu krví a ohněm sjednotil Aegon „Dobyvatel” Targaryen, a který z meče svých nepřátel v dračím ohni ukoval Železný trůn. Targaryové vládli ostrovu nazvanému Dračí kámen.HBO se výrobou seriálu zabývá od října 2019. Producenti jsou Miguel Sapočnik a Ryan Condal, spisovatel George Martin je zapojen jako výkonný producent. Premiéra je naplánována na rok 2022.Připomínáme, že v lednu televizní kanál HBO začal pracovat na druhém prequelu Hry o trůny. Seriál bude založen na cyklu novel George Martina Příběhy Dunka a Egga. Seriál má být založen na novelách Potulný rytíř, Přísežný meč a Tajemný rytíř. Hlavními hrdiny tedy budou potulný rytíř Duncan Vysoký přezdívaný „Dunk“ a jeho panoš Aegon zvaný „Egg“.

