„Jsme proti konci aut se spalovacími motory.“ Babiš vystoupil proti vůli Bruselu

„Jsme proti konci aut se spalovacími motory.“ Babiš vystoupil proti vůli Bruselu

Předseda vlády Andrej Babiš prohlásil, že je proti iniciativě Evropské unie, která směřuje na likvidaci aut se spalovacími motory. Klimatickou změnu bereme... 08.08.2021, Sputnik Česká republika

„Ministr Richard Brabec od 2. srpna pokračuje v úspěšném programu Ministerstva životního prostředí zaměřeném na sázení listnatých stromů po celé republice. Iniciativa Sázíme budoucnost si klade za cíl vysázet v Česku během pěti let 10 milionů stromů. Celkem je to za 350 milionů korun. Chceme ozdravit naši krajinu,“ uvedl ve svém pořadu Čau lidi premiér.„Klimatickou změnu bereme vážně, ale nechceme ekologické daně a také nechceme konec všech aut, jak to zamýšlí Brusel – že bychom každý mohli mít jen elektroauta. To fakt není dobrý nápad,“ dodal.FinanceCo se týče finančního stavu České republiky, předseda vlády uvedl, že země má „dobrý trend“.„Rozpočet má dobrý trend. Vybrali jsme na důchodovém pojištění o 19 miliard navíc. Pro všechny, kteří kritizují, že údajně máme velké zadlužení: minulý rok jsme měli stále čtvrté nejmenší zadlužení, a znovu máme skvělý rating od japonské společnosti R+I. Stejně jako Fitch nám dává výhled do budoucnosti, že máme dobrý rating. Na rozdíl od opozice, která tady stále upozorňuje, jak jsme na tom špatně – není to pravda. Proto i ty důchody, to navýšení, si můžeme dovolit,“ prohlásil v pořadu předseda vlády.„Že jsme se zadlužili… Ano, všichni. Kvůli covidu. Kam šly peníze? Všichni to vědí, například: Finanční správa vyplatila živnostníkům, společníkům malých s.r.o a dohodářům 44 miliard,“ vysvětlil dále.Při hovoru o zdravotnictví předseda vlády vyzval národ, aby se nechal očkovat proti novému koronaviru. Do konce srpna přitom chce rozhodnout ohledně uznávání protilátek.„Musíme do konce srpna rozhodnout, jak to bude s přeočkováním a jak to bude s uznáváním nebo neuznáváním protilátek. Zatím to má jenom Rakousko,“ prohlásil Andrej Babiš.„Experti na to zatím nemají stejný názor,“ uzavřel.Zásah vejcemVčera během předvolebního mítinku byl předseda hnutí ANO premiér Andrej Babiš zasažen vajíčkem jedním z demonstrantů.Mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa potvrdil, že v souvislosti s podezřením z přestupkového jednání byla zajištěna jedna osoba. Zároveň nespecifikoval, jestli došlo k mířenému útoku na šéfa hnutí ANO.Premiér byl dočasně svojí ochrankou odveden do uzavřené místnosti. K incidentu došlo v Průhonicích při autogramiádě jeho nové knihy, kterou prováděl na ulici ve stanu.

Červenáček S těmi spalovacími motor má Babišátko pravdu. S bojem proti covidu jsme jedni nejneúspěšnějších v Evropě. A ekonomické vyhlídky - poněkud o jejich dobrém trendu pochybuji. Trend ovšem mohl být i horší. Germáni mají s ekonomikou také problém. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

Červenáček Společná deklarace o budoucnosti Evropské unie z 2. července 2021 představuje první významnou snahu euroskeptických stran se společně postavit proti evropským federalistům, kteří usilují o přeměnu Evropské unie na bohapustý multikulturní superstát. Signatáři této deklarace jsou například maďarský premiér Viktor Orbán, bývalý italský ministr vnitra Matteo Salvini a francouzská prezidentská kandidátka Marine Le Pen. Dokument, jehož autorem je bývalý polský premiér Jarosław Kaczyński, který vede vlivnou stranu Právo a spravedlnost, podepsali také zástupci konzervativních stran z Rakouska, Bulharska, Dánska, Estonska, Finska, Řecka, Litvy, Nizozemska, Rumunska a Španělska. V deklaraci se praví, že Evropská unie potřebuje „důkladnou reformu“, protože „místo toho, aby Evropu chránila, se sama stala „zdrojem problémů, úzkosti a nejistoty“. Signatáři se shodují na tom, že EU se stala nástrojem „radikálních sil“, které jsou odhodlány provést civilizační transformaci Evropy. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

