Kvalita práce BIS je diskutabilní. Padly důvody, proč tomu tak je

Téma práce Bezpečnostní informační služby z pohledu kvality jejich aktivit zaujala sociologa a spisovatele Petra Hampla. Ten nesdílí názor opozice, která... 08.08.2021, Sputnik Česká republika

„Tak jsem za poslední dny slyšel několikrát (z úst opozičních politiků), že kaprál Koudelka si počíná skvěle, a že příkladem jeho skvělé práce jsou Vrbětice,“ uvedl ve svém statusu na sociální síti Hampl.Následně v souvislosti s kauzou výbuchu na jižní Moravě sociolog přichází s otázkou.„Připusťme na chvíli, že ve Vrběticích opravdu řádili nějací ruští agenti. Jaké jsou v takovém případě výsledky práce BIS?“ dotazuje se.Autor příspěvku přinesl i řadu odpovědí.Podle jeho slov BIS tolerovala obchod zločineckých band se zbraněmi pro zakázaná teritoria na svém území.Na závěr odkazuje na slova šéfa ODS Petra Fialy, který považuje kvalitu práce BIS za dobrou. Svoje stanovisko Fiala mimo jiné potvrdil i v nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News.Podle předsedy ODS civilní kontrarozvědka funguje a je oceňována zahraničními partnery.„Neexistuje důvod, proč teď ji personálně destabilizovat,“ vyslovil se Fiala k otázce jmenování nového šéfa BIS, o čemž by mělo být rozhodnuto v nejbližší době.„Jak by tedy vypadala špatná práce?“ zajímá se Hampl ve finální části statusu.K úvahám Hampla se připojili sledující Facebooku.„A v neposlední řadě vše napráskali spřáteleným novinářům, aby vydírali vládu,“ zareagoval Petr Dvořák.„Když von ale Koudelka dostal, ten americkej metál...“ připomněl vyznamenání pro Koudelku od CIA uživatel Jaromír Von Fusekle.„Naprosto přesně řečeno. Vždyť kromě toho, že Koudelkova BIS posloužila jako předkladatel komediálního zámořského scénáře veřejnosti, která je zocelena mnohaletou propagandou a tím ten scénář nabyl groteskních rozměrů, tak nebyla celá BIS schopna doložit a udělat jeden jediný krok k nějaké věrohodnosti faktu. Kromě tedy toho, že odkryla neskutečný švajnerajn panující v takhle velkém muničáku, kam si dle všeho jezdila Al-kajda a další jak do supermarketu. Koudelka už dávno měl být pryč, což i potvrzuje jekot demo-ličního bloku,“ okomentoval téma Jaroslav Lejčko.„Je to fraška. Neschopná opozice chce udržet neschopného Koudelku. Selhal na obě strany, čučkař. Vyměnit jediná volba,“ napsal Mirolav Farný.„Výsledkem práce vrchního čučkaře je vyrážení Rosatomu z dostavby JE. To byl zřejmě jeho hlavní úkol,“ vyjádřil se ke kauze Vrbětice Tom Homer.Miroslav Legart se domnívá, že všechno špatné je i k něčemu dobré.„Na druhou stranu dokázali zviditelnit zahraničněpolitickou hloupost našich vrcholných politiků před volbami, což je pro některé voliče důležitý důkaz a motivace jejich preferencí před parlamentními volbami,“ podotkl.

