Leoš Mareš vystoupil s medailistou z OH v Tokiu. Show nadchla sledující

Český moderátor a zpěvák Leoš Mareš v rámci své show Staré pecky na pódiu přivítal bronzového medailistu, šermíře Alexandra Choupenitche. Podle všeho si... 08.08.2021, Sputnik Česká republika

Leoš Mareš na svém účtu na Instagramu sdílel fotografie ze své show Staré pecky, na které vystoupil spolu se sportovcem, který se na LOH v Tokiu zasloužil o zisk bronzové medaile ve fleretu. Na vystoupení samozřejmě nesměla chybět ani medaile.Alexander Choupenitch Leošovi poděkoval v komentářích. Na svém účtu na Instagramu však vystoupení věnoval i samostatný příspěvek.Od sledujících si vysloužil spoustu pochval.„Za medaili i vystoupení klobouk dolůůů!“ napsala jedna ze sledujících.Zaznívaly však i další poklony: „Bylo to naprosto geniální.“ „Bylo to úžasné.“Někteří mají za to, že sportovec je rozený showmam, a vystoupení mohlo klidně trvat i déle.„Supeeeer to bylo! Vydržela bych sledovat a poslouchat a tančit do rána!“ znělo dál.Zahanbeni nezůstali ani sledující Leoše Mareše. Zaznělo poděkování a podpora iniciativy podporovat mladé talenty.„Vůbec nejsem na zpívání a koncerty, ale toto je naprosto SUPER. Podporujete takto a dáváte do povědomí mladé lidi, kteří opravdu něco dokázali,“ napsala jedna ze sledujících.Někteří se už nemůžou dočkat vystoupení Leoše Mareše v Karlových Varech a jsou moc zvědaví, kdo bude dalším hostem.Leoš MarešLeoš Mareš je český moderátor rádia Evropa 2, herec a zpěvák. Moderoval show Talentmania, pěveckou soutěž Česko Slovenská Superstar, dále například X Factor či Hlas Československa. V minulém ročníku SuperStar usedl do křesla poroty.V roce 2018 se oženil s Monikou Koblížkovou. Na podzim 2018 nazpíval upravenou verzi písně Být stále mlád s Karlem Gottem a z duetu se stal hit. Natočil také čtyři alba, na kterých se nacházejí mimo jiné i duety s Martinou Balogovou či Terezou Kerndlovou. Sám sebe nepovažuje za zpěváka.V roce 2015 měl svou vlastní talk show a zúčastnil se s Katarínou Štumpfovou soutěže České televize StarDance.

