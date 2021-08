https://cz.sputniknews.com/20210808/letni-olympijske-hry-v-tokiu-byly-vyhlaseny-za-ukoncene-ohe-15425975.html

Letní olympijské hry v Tokiu byly vyhlášeny za ukončené, oheň zhasl

Předseda Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach vyhlásil XXXII. Letní olympijské hry za ukončené, oheň olympijských her 2020 byl uhašen. 08.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-08T15:33+0200

Příští letní olympijské hry se budou konat v Paříži od 26. července do 11. srpna 2024.Bach předal olympijskou vlajku starostce hlavního města Francie Anne Hidalgové.Letos se olympijské hry konaly od 23. července do 8. srpna v Tokiu. Her se zúčastnili sportovci z 205 národních olympijských výborů a tým uprchlíků.V Tokiu byl vytvořen nový rekord her: 93 národních olympijských výborů získalo alespoň jednu medaili.Čeští sportovci na letních olympijských hrách vybojovali 11 medailí a obsadili 18. místo v pořadí národů.První příčku v hodnocení národů obsadil tým USA (39-41-33). Druhé místo obsadili Číňané (38-32-18), následovali Japonci (27-14-17).

Váš milý ADONIS No rusáček nic moc..až pátý v národech, lepší bylo Japonsko i Velká Británie, USA první...jo jo , když se nesype lopatou, jako kdysi, tak už to tak nejde, že jo rudoši? 😄 2

