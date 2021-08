https://cz.sputniknews.com/20210808/messi-se-na-tiskove-konferenci-neubranil-slzam-prestup-do-paris-st-germain-nepotvrdil-15423613.html

Messi se na tiskové konferenci neubránil slzám. Přestup do Paris St. Germain nepotvrdil

Messi se na tiskové konferenci neubránil slzám. Přestup do Paris St. Germain nepotvrdil

Katalánský fotbalový klub Barcelona nedávno oznámil odchod Lionela Messiho. Šéf Barcelony Joan Laporta uvedl, že Messi bude pokračovat ve své kariéře ve... 08.08.2021, Sputnik Česká republika

Mnozí spekulovali, že by Messi mohl pokračovat ve své kariéře v Paris St. Germain, zmínil se o tom také šéf Barcelony Laporta. Větší jasnost ohledně této otázky měla vnést dnešní tisková konference. Messi se neubránil silným emocím během své tiskové konference, která proběhla na stadionu Camp Nou na počest jeho odchodu z Barcelony. Podle jeho slov si ani neuměl představit, že jednou odejde z Barcelony. Messi potvrdil, že opouští klub FC Barcelona. Zatím není jisté, kde bude pokračovat ve své kariéře. Uvedl, že PSG je jednou z možností, vše je zatím v rovině jednání.L'Equipe informuje, že Messi by měl v neděli večer nebo v pondělí ráno dorazit do Paříže a absolvovat lékařskou prohlídku v Paris St. Germain. Podle informací se francouzský klub se zástupci fotbalisty prakticky dohodli na podrobnostech budoucí smlouvy.Zmiňme, že dříve Barcelona informovala, že nemůže realizovat nový kontrakt s Messim z finančních a strukturálních důvodů.34letému Argentinci skončila platnost smlouvy s Barcelonou 30. června. Klub poděkoval hráči za jeho přínos k rozvoji a popřál mu vše nejlepší v osobním i profesním životě. Messi debutoval v Barceloně v roce 2004 a s klubem desetkrát vyhrál ligu Španělska a sedm španělských pohárů a také čtyři tituly v Lize mistrů.Messi byl blízko odchodu z Barcelony již v létě loňského roku. O jeho služby měl zájem anglický Manchester City a francouzský PSG. Argentinec je desetinásobný mistr Španělska, čtyřnásobný vítěz Ligy mistrů a šestinásobný majitel Zlatého míče.

