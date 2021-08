https://cz.sputniknews.com/20210808/na-reckem-ostrove-nouzove-pristal-hasicsky-letoun-15429717.html

Na řeckém ostrově nouzově přistál hasičský letoun

Na řeckém ostrově nouzově přistál hasičský letoun

Hasičský letoun typu PZL vykonal nouzové přistání na řeckém ostrově Zakintos. Pilot nebyl zraněn, informovala televize ERT. Jednalo se o mechanickou závadu. 08.08.2021, Sputnik Česká republika

Při shazování vody na oheň došlo k mechanickému poškození stroje, letoun se v té době nacházel mezi obcemi Litakija a Macherado. Pilot vykonal úspěšné nouzové přistání v oblasti lesa.Podle informací pochází 39letý pilot z oblasti Kefalonie. Při manévru nebyl zraněn, z místa přistání ho evakuovali hasiči.Jednalo se o jeden z letounů, který měl posílit místní protipožární úsilí.Čeští hasičiKvůli velmi silným požárům, k nimž nyní dochází v oblasti Středozemního moře, do Řecka odjela i skupina českých hasičů s technikou. Celkem jede česká hasičská jednotka s 15 kusy techniky. Na místě by podle dostupných informací měli být v pondělí. Cesta povede přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko. Hasit by měli v oblasti řeckého hlavního města Athén.O zásahu českých hasičů informoval na svých sociálních sítích i ministr zahraničních věcí Jakub Kulhánek, který celou situaci označil za „příkladnou evropskou spolupráci“.„Česko umí pomáhat - rychle a účinně. Můžeme být právem hrdí na naše hasiče. Během pár hodin dokázali zorganizovat pomoc Řecku. Bylo mi ctí se s nimi dnes pozdravit při odjezdu z Podivína. Jsou pro naši zemi skvělou vizitkou. A mají super zkratku ČERT (Czech Emergency Response Team),“ uvedl dále Kulhánek.Kromě českých hasičů do Řecka směřují také Poláci, kteří sebou rovněž berou techniku – okolo 50 vozů.Kromě Řecka sužují silné požáry také Turecko, kde po dohodě mezi prezidenty Vladimirem Putinem a Recepem Erdoganem zasahují ruské hasičské letouny.I v Turecko, i v Řecku přitom již kvůli požárům musely být místy evakuovány i hotelové resorty s turisty. Náměstek řeckého ministra pro civilní ochranu a krizové řízení Nikos Hardalias dříve uvedl, že země čelí bezprecedentní situaci v souvislosti s požáry.Řecký premiér Kyriakos Mitsotakis v této souvislosti prohlásil, že situace s požáry v zemi se zlepšuje, a slíbil, že obnova spálených oblastí bude jeho hlavní politickou prioritou.

