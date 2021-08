https://cz.sputniknews.com/20210808/nove-kmeny-koronaviru-mohou-byt-pojmenovane-po-souhvezdich-15422059.html

Nové kmeny koronaviru mohou být pojmenované po souhvězdích

Nové kmeny koronaviru mohou být pojmenované po souhvězdích

Expertka Světové zdravotnické organizace Maria Van Kerkhove nevyloučila, že nové varianty koronaviru mohou být v budoucnu pojmenovány po souhvězdích, když již... 08.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-08T10:10+0200

2021-08-08T10:10+0200

2021-08-08T10:10+0200

svět

koronavirus

očkování

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/15422112_0:0:2757:1552_1920x0_80_0_0_7a8abafd48e13d4d3f4474a5aef9c5e0.jpg

WHO koncem května informovala, že pro názvy nových kmenů SARS-CoV-2 budou použita písmena řecké abecedy. Nová jména měla být udělena variantám, jež vzbuzují zájem, anebo vyvolávají znepokojení. Použití písmen řecké abecedy má přispět k tomu, aby nové varianty nebyly pojmenovány podle místa původu, což podle názoru WHO může diskriminovat země a území, kde byl poprvé objeven nový kmen„Pravděpodobně nám nestačí řecká abeceda, ale již zvažujeme další sérii názvů,“ řekla Maria Van Kerhove v rozhovoru pro britský list The Telegraph. Expertka WHO sdělila, že pro případ, že 24 písmen řecké abecedy nebude stačit, zvažovali variantu se jmény starořeckých bohů a bohyň, avšak pak si to rozmysleli.„Skutečně zvažujeme variantu souhvězdí…. Mysleli jsme na (jména) řecké bohy nebo bohyně, já jsem ale řekla: prosím, prosím, nenuťte mne, abych to říkala veřejně,“ přiznala se technická ředitelka WHO pro covid-19.

https://cz.sputniknews.com/20210808/mlha-v-hlave-lekarka-promluvila-o-poskozeni-mozku-po-koronaviru-15414393.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, očkování