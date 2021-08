https://cz.sputniknews.com/20210808/o-rediteli-bis-by-mela-rozhodnout-pristi-vlada-babis-se-vyjadril-k-osudu-michala-koudelky-15429960.html

„O řediteli BIS by měla rozhodnout příští vláda.“ Babiš se vyjádřil k osudu Michala Koudelky

„O řediteli BIS by měla rozhodnout příští vláda.“ Babiš se vyjádřil k osudu Michala Koudelky

2021-08-08T22:42+0200

Svůj názor na obsazení vedoucího postu v BIS sdělil České televizi. Úřadujícímu šéfovi BIS přitom končí jeho funkční období v polovině srpna. Volby ovšem proběhnou až v říjnu.„Myslím si, že by měla rozhodnut příští vláda, když získá důvěru. Myslím, že je to korektní,“ uvedl Andrej Babiš pro Českou televizi. Podle jeho názoru je „nesmysl tvrdit to, že služba funguje na základě jednoho člověka“.Stanovisko koalice k otázce Michala Koudelky, zda má pokračovat ve své ředitelské funkci v civilní kontrarozvědce, má být známo po pondělním jednání Andreje Babiše s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem.V případě, že by Koudelkovi nebyl prodloužen mandát, po jeho vypršení v polovině srpna by službu dále vedl jeho náměstek Jan Pavlíček.Babiš je ohledně osudu Koudelky dlouhodobě konzistentní. Již na začátku srpna po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem uvedl, že na stole jsou dvě možnosti. První je prodloužení jeho mandátu. Druhá varianta je pak ta, že jeho vedoucí mandát vyprší a nový ředitel služby bude jmenován až po volbách.Tahanice o BISAlena Schillerová, ministryně finance, se v průběhu dnešní diskuze na CNN Prima News vyslovilapro to, že Babiš probere záležitost v koalici. „Myslím si, že pokud by přišel s návrhem, ať si to rozhodne příští vláda, tak by to nebylo nic proti ničemu,“ pronesla.Politička vyzdvihla, že v případě znovujmenování Koudelky jeho další funkční období překročí i mandát kabinetu, který vznikne na základě výsledků říjnových sněmovních voleb.Předseda ODS Petr Petr Fiala považuje rozruch kolem vedení BIS za „šarádu“ a za „tanečky“.„Pan premiér se bojí Hradu,“ uvedl šéf ODS, když zmiňoval, že proti Koudelkovi opakovaně vystupuje prezident Miloš Zeman.Podle Fialy civilní kontrarozvědka funguje a je oceňována zahraničními partnery. „Neexistuje důvod, proč teď ji personálně destabilizovat,“ podotkl.Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), stejně jako další opoziční koalice Pirátů a STAN, Koudelku podporuje. Kritický postoj k nynějšímu řediteli civilní kontrarozvědky vyslovují hnutí SPD a KSČM.Podle zákona by ředitel BIS měl být jmenován vládou po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Mimořádná schůze dolní komory kvůli této záležitosti proběhne v pátek.

