Okamura: ANO a ČSSD proti migraci? Směšné. Tyto strany z peněz poplatníků platí migrantům

Okamura: ANO a ČSSD proti migraci? Směšné. Tyto strany z peněz poplatníků platí migrantům

Za dva měsíce ve volbách proti sobě stanou ANO, Piráti a Starostové, uskupení Spolu a SPD. 5% hranici se pokusí atakovat KSČM, ČSSD, Přísaha.

2021-08-08

názory

česká republika

tomio okamura

spd

Pane předsedo, ANO či ČSSD si přisvojují určité zásluhy, částečně tak, že přebírají něco z rétoriky SPD, resp. jakoby na úkor vaší strany. Z hnutí ANO je nyní slyšet, že vytáhlo do boje proti migraci, sociální demokracie prý dokonce migraci „zastavila“ a posunula ČR na 10. místo srovnávací škály, zohledňující bezpečnost v jednotlivých zemích… Máme před volbami. Jak na toto reagujete?Tomio Okamura: Správně jste to pojmenoval. Máme před volbami. Strany, které příchylností k EU vlastně podporovaly migraci, se na poslední chvíli snaží obalamutit voliče. Podívejte se na ČSSD – loď se potápí, mají pod 5 %. Už dvoje dosavadní volby pro ně skončily nezdarem – jak krajské volby, tak volby do EU. ČSSD moc neuspěla, a teď se i snaží říkat, že je proti migraci.ČSSD má být dle proklamací proti nelegální migraci. Ale všimli jsme si, že „uprchlíky“ vítá. Možná je to účelová rétorika, maskující migranty do hávu „uprchlíků“ (neboli běženců) … Kdo to rozliší?ČSSD zde celou dobu migraci prosazuje, připomenu slavný výrok ministra vnitra a předsedy ČSSD Jana Hamáčka, který dokonce brání islám, když říká, že „islám je přínosný pro lidstvo…“Někdo by řekl, že islamista není totéž, co nositel (vyznavač) islámu…Držme se podstaty: Dotyčná strana zcela proaktivně podporuje migraci, a i přijímání migrantů do ČR. To samé se týká hnutí ANO. Jak víte, sociálnědemokratičtí europoslanci hlasovali například pro deklaraci, jež podporuje přijímání migrantů z Afriky… Zřetelný dvojí metr: jednu věc premiér Babiš (ANO) říká, skutky jsou ale jiné. Připomenu jenom letošní zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu, který přišel na to, že vláda A. Babiše dala na podporu migrace 800 milionů korun, tedy téměř miliardu. Proč se tomu úřad věnoval, protože tam NKÚ zjistil, že peníze byly vynakládány neúčelně. Vesměs tekly do neziskovek a stát si nepohlídal smysl.Pak je tu druhá kauza, říkal jsem to Andreji Babišovi ve Sněmovně do očí. Zajímá mě, proč financuje politickou neziskovku s názvem Organizace pro pomoc uprchlíkům. Je to česká neziskovka podporující migraci. Tam je ředitelem pan Rozumek. Andrej Babiš jim pořád sype peníze. Občany ČR poté šokovala kauza, kdy Babišovou vládou placená neziskovka zažalovala Českou republiku, zastupujíc dva nelegální afghánské migranty, kteří pronikli do ČR (rozumějte za naše peníze). Soud pak vyhrála, protože je „exulanty“ naše policie umístila do jiného detenčního zařízení, než měla. Oni jsou přitom nelegální migranti. Každému z nich bylo soudem přiklepnuto něco kolem 100 tisíce korun. Proto zde tvrdím, že ČSSD i ANO vlastně přímo financují neziskovky podporující nelegální migraci do ČR.Co je motivem, vážně sama migrace? Někdejší emeritní konsul L. Pacák kdysi používal pojem „vysídlenci“…Chtějí se zalíbit Evropské unii. Andrej Babiš přece čerpá evropské dotace pro Agrofert. Končí to tak, že zmíněné neziskovky vyhrávají soudy. Perlička na závěr: ti nelegální afghánští „vysídlenci“ už mezitím utekli do Německa, opět nelegálně. Jsme tak trochu jako v Kocourkově. ANO i ČSSD tedy otevřeně jsou pro migraci.Můžeme slovem k diskuzím o euru?V SPD jsme proti přijetí eura. Své postoje neměníme. U nás mají občané jistotu, že nezradíme, nepoklekneme před EU. Samozřejmě držíme slovo. Velkým nebezpečím je, že zmíněné strany chtějí přijímat euro, což je vedle migrace další problém. Teď před volbami, a to je typický Andrej Babiš, nám šéf ANO říká něco jiného, než co tu v průběhu čtyř let činí…ANO i ČSSD tak trochu vykrádají část vaší rétoriky, přitom vás z SPD označují za extrémisty…To je typická předvolební rétorika. Máme (SPD) dobrý program, se kterým se oni z nějakého důvodu neztotožňují. Andrej Babiš čerpá dotace z EU, na druhou stranu má hájit zájmy občanů. To je logicky v protikladu. Ten, kdo hájí zájmy EU a potřebuje ji (z jakéhokoli důvodu), logicky nehájí národní zájmy.Babiš svou hru hraje chytře. Snaží se pracovat i se skupinami občanů, které mají jiné priority. Teď je před volbami: ANO potřebuje co nejvíce hlasů, říkají si tam, že „když vykrademe úspěšné programové body SPD“, které se SPD snaží úspěšně řešit, „přibudou nám hlasy…“ Aby tomu dali korunu, ještě o nás řeknou, že jsme stranou extrémistickou. Takováto kampaň je podpásová, neférová, v podstatě po nás plivli.Občani nepotřebují, aby se politici vzájemně osočovali. SPD vyznává politiku spolupráce a jednání, nikoli politiku konfrontace. Jdeme za naším programem; takovéto podpásovky těsně před volbami, kdy některá média uráží půl milionu voličů SPD, to si myslím, že je zbytečné…Říká se, že v politice je třeba mít ostré lokty, protože „slušňáci“ se nakonec se zlou potáží… Jako SPD přece také navíc čelíte novým subjektům. Viz Trikolóra, Přísaha… Pokud vás někdo dokola sugestivně nálepkuje jako extrémisty, máte ve své strategii něco, čím to vše vyvažujete?Není pravda, že by slušní v politice museli narazit. Spíše ať narážejí ti neschopní politici. Neschopný politik se potřebuje veřejnosti omlouvat, svou vinu ale často hází na jiné. Správný chlap se nevymlouvá (neomlouvá), nemá takové slabošské řeči. Já se nevymlouvám. Jsem profesionál. Chovám se slušně, nikdy jsem nic neukradl, nebyl jsem stíhán, nebyl jsem obviněn. Vedu normální pracovní život.Na druhou stranu určitě ty lokty v SPD také máme. Přeci nám dalo důvěru více než půl milionů voličů, jako SPD se odstrčit nenecháme. Voliči čekají, že budeme bojovat. Děláme to dle pravidel, též v souladu s jednacím řádem Sněmovny...V SPD jsou všichni slušní lidé. Máme mezi sebou lékaře, učitele, vysokoškolské pedagogy, zdravotní sestry a zástupce dalších profesí. Všichni hájíme náš program ze všech sil. Neprohráváme, byť jsme v opozici a naše možnosti jsou zatím omezeny. Doufám, že se to v říjnu změní.Co ty nové strany, které vám snad šlapou na paty?Co se týká stran, které jsou do 5 % a které se profilují euroskeptickým způsobem. Co je zde důležité říct: na základě platného volebního zákona, pakliže občané volí stranu, která má pod 5 %, ten hlas nepropadne. Hlasy se vezmou, připočítají se těm nejsilnějším stranám, které uspěly přes 5 % do Poslanecké sněmovny. Ten, kdo dává hlas Trikolóře či Volnému bloku a tak podobně, ve výsledku dává hlas Pirátům či ODS. Tedy přesně opačnému programu, než je ten vlastenecký. (Na toto konto ale existuje i opačný názor, resp. že v nadcházejících volbách budou zvýhodněny malé strany, jelikož Ústavní soud zrušil d’Hondtovu metodu přepočtu hlasů, pozn. aut.) My se chystáme pokořit hranici 10 %. Potažmo každý poslanec je pro vlasteneckou stranu důležitý. Jsme připraveni být jazýčkem na miskách vah. Takže ODS, Piráti a TOP09 u moci? To nechceme.Má otázka spíš směřovala na to, zda pokud jste těmi slušnými vy, zda se domníváte, že hrajete v prostředí, které je nastaveno na fair play…Doufáme v to, že ke stavu fair play přispívá SPD: Máme 19 poslanců z 200. Z pera SPD prošla řada zákonů: paušální daň pro živnostníky, zvýšení přídavků na děti pro pracující rodiče, zrušení daně z nabytí nemovitosti, zpřísnění finančních sankcí za týrání domácích zvířat. Toto je náš vklad…Většina našich zákonů neprošla, protože jsme v opozici. Rádi bychom pokračovali ve smyslu zákona o ukončení lichvy či zestátnění exekutorů. Naší provenience je i zákon – „můj dům, můj hrad“, který posiluje právo na sebeobranu legálně drženou zbraní.Říkáte to dost detailně. Ale ČSSD vytáhnout kartu typu „zastavili jsme migraci“, trošku to implikuje to, že ostatní nám nesahají po kotníky. Je to dost úderné heslo, které může upoutat pozornost voličů. Máte také něco takového v rukávu?U ČSSD tomu snad nikdo nevěří. Když začnou dva měsíce před volbami říkat, že jsou proti migraci, to už snad není ani špatný vtip.Přinejmenším se zdá, že za Špidlových časů ČSSD byla pro integraci kvalifikovaných migrantů: „Cílem projektu bylo napomoci řešení problému stárnutí a úbytku domácí populace v produktivním věku a s tím spojených problémů ve financování penzijního systému. Základní principy projektu byly zpracovány v roce 2001.“Všichni, co tu jsme, víme, že ČSSD ve Sněmovně neprosadila vůbec nic. Teď vždy jen mluví. ČSSD, KDU-ČSL, ODS byly nejdéle u vlády za posledních 30 let. Jsou spoluviníky současné situace.Mé otázky míří na to, jak moc dle pravidel hrají ti ostatní kolem vás. Třeba ve volbách v roce 1998 neuspěli Důchodci za životní jistoty (DŽJ /subjekt zanikl v r. 1999/), protože tehdejší ministryně spravedlnosti doktorka Parkanová seniory mediálně označila za extrémisty. Teď je tu oficiální pokus takto označovat SPD…Z TOP 09 urazila důchodce později i Gabriela Pecková viz výrok „Senioři málo peněz zvládnou, vyrůstali za války“. Tímto považuji koalici Spolu za naprosto asociální. Vlastně tím u nich říkají, že jsou jim důchodci na obtíž. Z těchto výroků je mi na zvracení.Minulý týden jsme hlasovali o zvýšení důchodů od ledna 2022. Kdo nepodpořil? (Byť díky SPD to nakonec prošlo /za což jsme rádi/)? Čtyři strany byly proti – ODS, Piráti a STAN. Občané aspoň viděli, co je čeká, stanou-li se z nich jednou invalidní a starobní důchodci.Kam před volbami zmizel z ČR covid?Dlouhodobě říkáme – nevzbuzujme v lidech coronahysteirii či coronapaniku. Tento vir není mor, který by nás tady všechny měl plošně vyhladit. Asi je to všechno jen byznys. Vláda nakoupila i přebytečné vakcíny, dokonce vakcíny zadarmo poskytuje cizím zemím.V souvislosti s touto politikou odmítáme diskriminaci lidí. Odmítáme selekci občanů (dětí) na očkované a neočkované. SDP je pro to, aby se děti vrátily do škol bez podmínek a bez omezení. Uznávejme protilátky, nechť je očkování dobrovolné. Jsme proti covid šikaně.Pokud SPD uspěje ve volbách (i výrazně), ale nikdo s vámi nebude chtít jít do koalice. Co pak?Pokud se staneme příslovečným jazýčkem na miskách vah, pak s námi do koalice jít budou muset. Věřím, že se s SPD počítat bude. Pokud někdo chce žít normálním životem a je vlastenec, nechce tříštit tuto část poltického spektra, věřím, že se podle toho zachová ve volbách. SPD je pro to, abychom mohli svobodně mluvit, svobodně dýchat, svobodně myslet, aby naše děti měly normální prostor pro rozvoj. Krátce a dobře – virus je nepřítel, nikoli člověk, nikoli občan ČR.Co říkáte na raketový nástup Přísahy?Nevíme, kdo je platí, nevíme, co chtějí. Své karty neodkryli. To je dost zvláštní. SPD má konečně i dlouhodobý antikorupční program a to, co chce, si každý snadno dohledá. Jsme pro hmotnou odpovědnost politiků, lidé s velkými majetky by měli umět prokázat jeho původ, jinak ať propadne státu. Dávejme si pozor na ty, kteří neumí být konkrétní. My konkrétní jsme.Pan Šlachta je pro členství v EU. Není těžké si domyslet jeho postoj k migraci, abychom se obloukem vrátili a začátek. Přísaha prostě drží basu s EU. SPD prosazuje czexit, jsme pro referendum na toto konto. Naše vlastenectví se může realizovat jen vně rámce EU.Co když referendum bude a lidé se nevysloví pro vystoupení z Evropské unie?My jsme je navrhovali již 14krát. Ve Sněmovně náš návrh přesně tolikrát zamítli. Pokud voliči rozhodnout pro setrvání, pak budeme dál poukazovat na evropské nešvary.Jedním slovem?Rádi bychom zachovali tuto v podobě, v jaké Českou republiku známe.Díky za rozhovor.

Červenáček Babišátko je od spolupráce s Okamurou velmi, velmi odtažitý. V koalici by musel plnit i jejich programové body. To stejně bude muset. Kromě odvolatelnosti politiků, státních zástupců, soudců. Dále referenda o vystoupení z EU a vážně myšlených protiimigračních kroků. Ale je schopen slíbit třeba i to a pak neplnit, když mu poteče do bot... Pan Šlacha řekl, že Přísahu financuje ze svého. Měl vysoké platy, je svobodný, bydlel po ubytovnách a šetřil. A možná, že se už nějaký mecenáš našel - to by podle pravdy oznámil. Po volbách dostane příspěvek od státu. Myslím, že je zatím za reformaci nereformovatelné EU. Což se může změnit, až prozře. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

česká republika

2021

