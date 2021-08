https://cz.sputniknews.com/20210808/po-sudetonemeckem-sjezdu-se-daniel-herman-ucastnil-dalsiho-nemeckeho-dychanku-v-praze-15427179.html

Po sudetoněmeckém sjezdu se Daniel Herman účastnil dalšího německého dýchánku… V Praze

Bývalý ministr kultury Daniel Herman na svém blogu promluvil o česko-německém pikniku na Vyšehradě v Praze. Ten byl pořádán německou spolkovou... 08.08.2021, Sputnik Česká republika

Herman se v srpnu zúčastnil česko-německého pikniku na Vyšehradě. Podle jeho názoru jsou taková setkání důležitá.„Zkušenosti s uzavřením hranic během koronavirové pandemie a s tím související vzájemné odcizení mezi našimi zeměmi, které jsme při tom prožili, jsou stále ještě čerstvé. Jsme přesvědčeni o tom, že jsou zapotřebí setkání!“ napsal na svém blogu na Aktuálně s tím, že důležitá jsou „otevřená setkání a otevřené hranice“. Podle jeho názoru je přeshraniční výměna názorů a zkušeností „součástí podstaty našeho evropského společenství“.Daniel Herman v blogu uvedl, že podporuje výuku jazyka sousední země (Německa – red.), aby mohla být prováděna mezikulturní výměna. Rozmanitost přitom bývalý ministr chápe jako obohacení.„Jsou zapotřebí setkání posilující evropské povědomí. Mottem Evropské unie je „jednota v rozmanitosti“. EU je také garantem míru a svobody. V sousedních regionech EU, stejně jako i v jiných částech světa, probíhají válečné konflikty a často dochází k porušování základní lidských práv. My Evropané musíme projevit větší solidaritu s pronásledovanými a utlačovanými,” myslí si.Herman v závěru svého vyjádření na blogu uvedl, že on v rámci spolku Ackermann-Gemeinde bude do budoucna usilovat o „smířené a živé sousedství Čechů a Němců“, a přitom se „angažovat pro svobodnou a sjednocenou Evropu“.Cena Karla IV.Bývalý lidovecký ministr kultury Daniel Herman se v červenci v Mnichově zúčastnil sudetoněmeckého sjezdu, kde si převzal Evropskou cenu Karla IV. Jedná se o nejvyšší vyznamenání sudetských Němců.Cenu udělil Hermanovi šéf sudetských Němců Bernd Posselt a slavnostního předání se zúčastnil i bavorský premiér Markus Söder. Posselt ocenil Hermana za to, že je vzorem pro řadu lidí, kteří se stále ještě bojí podívat se na pravdu historie. Herman ve svém projevu varoval před prosazováním krátkodobých národních cílů na úkor celoevropské svobody.„Vyznamenání si velice cením a chápu ho jako velkou podporu mého příspěvku pro německo-české porozumění a přátelství mezi Němci a Čechy, pro boření předsudků a pro prohloubení další spolupráce,” řekl tehdy Herman.Drsné reakceNa vyznamenání Hermana sudeťáky reagoval senátor Jaroslav Doubrava. „Herman je reprezentant předstírání, že bylo sudetským Němcům ubližováno. My se s nimi nemusíme usmiřovat. Pozvali si k nám Hitlera, tak jsme je v letech 1945–1947 poslali za hitlerovským odkazem do Němec. Tím to bylo vyřešeno. A dnešní vztahy? Kšeftujeme s kdekým, tak i s Německem, o nic jiného se nejedná. Ústecké muzeum zabralo jednu celou ulici k výstavě pomníků ze hřbitovů „Našich Němců“. Jací ti naši Němci byli, nám ukázali před válkou. S tím by se měl Herman seznámit,” prohlásil senátor v rozhovoru pro Parlamentní listy.„(…) jak víme, neobjímal se s nimi na jejich srazu jen on, ale i další představitel KDU ČSL, Bělobrádek (…). Asi mají svůj vzor ve fláternících, kteří jaksi pozapomněli na Boží přikázání a žehnali německým zbraním na jejich cestu na vyvražďování lidí v celém světě. Kdyby Herman měl v sobě kousek cti, nic tak darebného by neudělal a metál nepřijal,” dodal politik.Poslanec KSČM Jiří Valenta zase Hermana označil za ambasadora nenávistného poválečného revanše v České republice.„Daniel Herman je již dlouhodobě pomyslným ambasadorem nenávistného poválečného revanše a neonacistického zla a dle mého subjektivního názoru také rozhodně nepřehlédnutelným nepřítelem českého národa. A vyviňovat se může, v této souvislosti, jakkoliv! Zmiňované, údajné „předsudky“ v podstatě v jeho podání reprezentují statisíce českých a slovenských válečných obětí fatálního nacismu a fašismu a plánovanou genocidu celého našeho národa. A to dnes vyznamenávaný lidovec Herman nerad slyší.Velice nerad používám silná slova, ale v jeho případě je termín „lump“ to nejslušnější slovo, jaké mohu směrem k jeho osobě, jako bývalému ministru kultury, použít. Ostatně, takových nebylo za války v církvi málo. Někteří žehnali pro úspěch nacistických zbraní, jiní například adorovali koncentráky,” prohlásil poslanec v rozhovoru pro Sputnik.

Červenáček Fašismus je přece u nás zakázaný. 🌹🥀🌹🌹🏅🏅 0

1

