https://cz.sputniknews.com/20210808/rusky-su-75-aneb-checkmate-co-je-znamo-o-potencialnim-souperi-f-35-15423069.html

Ruský Su-75 aneb Checkmate. Co je známo o potenciálním soupeři F-35

Ruský Su-75 aneb Checkmate. Co je známo o potenciálním soupeři F-35

Zásah cílů na vzdálenosti 1500 km, neviditelnost, maximální rychlost přes 2M a pohon jako u Su-57. Rusko prezentovalo projekt stíhacího letounu s velmi... 08.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-08T14:22+0200

2021-08-08T14:22+0200

2021-08-08T14:22+0200

názory

rusko

f-35

letectvo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/19/15256556_0:113:2987:1793_1920x0_80_0_0_73797f30d078b9c5449eef7b1415781c.jpg

Perspektivní jednomotorová stíhačka Checkmate (v překladu z angličtiny šach a mat) dostane nejspíš jméno Su-75. Sdělil to ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov v rozhovoru pro list RBK.Checkmate, jenž se stal hlavní senzací letecké výstavy MAKS 2021, nazývali v ruských médiích „dokonalým vrahem“ a také dalšími lichotkami pro stíhačku. Co se dnes dá ve skutečnosti říct o novém ruském letounu?Maketa s reálnými komponentyNa začátek se vraťme z nebe na zem, kde se vlastně nachází výstavní vzorek nové stíhačky páté generace Konstrukční kanceláře Suchého, který předvedli návštěvníkům výstavy. Maketa byla smontována v Komsomolsku na Amuru, v leteckém závodu J. A. Gagarina, pobočce akciové společnosti Suchoj (Dálný východ RF).V podniku již zahájili montáž prvního stroje pro statické testy, dál hodlají montovat letové prototypy a také sériové letouny.V konstrukci makety jsou samozřejmě použity některé reálné složky a součástky, ale zatím je to pouze model skutečného letadla pro demonstraci na výstavách a testování, například rozmístění zbraní a dalších parametrů budoucího reálného stroje.Důležité je, že návštěvníci MAKS-2021 spatřili poprvé v nových ruských dějinách lehkou jednomotorovou víceúčelovou stíhačku blízkou k reálnému „železnému“ ztělesnění. Možnost a nutnost vývoje takového letadla byla již dávno posuzována v leteckých kruzích.V SSSR podobné stroje vyráběli, byly velmi účinné a populární, například legendární MiG-21 a MiG-23. Byly to poměrně nenáročné bojové stroje, jež určitým způsobem konkurovaly západním analogům, Mirage-III, Mirage F1, F-16, IAI Kfir. V pozdním SSSR vsadili na dvoumotorové lehké Mig-29, bylo to správné z mnoha hledisek, ale nikoli z hlediska úspornosti příznačné pro jednomotorové stroje.Další předností těchto modelů je menší velikost, což je přirozeně činí méně viditelnými. Dá se rovněž mluvit o záporech. Je to menší užitečná zátěž, kratší dolet a samozřejmě kratší životnost.Silnější než JAS 39 Gripen a F-35?Hlavní přednosti nové stíhačky Su-75 již byly prozrazeny. Je to velká vzdálenost letu, 2900 km bez dotankování a bez závěsných nádrží, při vzletové hmotnosti asi 18 tun a maximální rychlosti přes 2M.Maximální hmotnost bojového nákladu činí 7400 kg. S ohledem na to, že letoun bude mít velký vnitřní prostor pro raketové a bombové zbraně, a také dva menší prostory pro obranné rakety vzduch-vzduch o kratším doletu, se dá dospět k závěru, že budoucí Su bude s to unést třeba pár závěsných palivových nádrží a na tři útočné rakety s doletem do pozemních cílů na vzdálenosti 150-200 km. V této variantě zátěže dokáže letoun zasáhnout cíle na maximální vzdálenosti 1500 km, což je dost daleko. Když to všechno bude ztělesněno, předstihne Su-75 svými schopnostmi švédský Saab JAS-39 Gripen a americký Lockheed Martin F-35 Lightning II. Tyto charakteristiky existují dnes samozřejmě pouze na papíru, kdežto Gripeny a F-35 slouží reálně.Je již známo, že nový Su bude mít motor, který dnes vyvíjejí pro modernizovanou a pokrokovější verzi prvního ruského letadla páté generace Su-57/ Pak Fa. Motor „výrobku č. 30“ bude s to zabezpečit Su-57 nadzvukovou cestovní rychlost, což je nanejvýš důležité pro bitevní letouny o velkém doletu.Vedení ruského vojenského průmyslu rovněž prohlásilo, že letadlo bude vybaveno novou radiolokační stanicí, která svými kapacitami značně předstihne například radar amerického F-35. Je to docela reálné. Samozřejmě s výjimkou toho, že americký letoun F-35 je již integrován do moderního network-centric informačního prostoru bojové operace a dokáže v praxi použít v něm jakékoli informační zdroje. Avšak když v čase, kdy do výzbroje budou přicházet nové Su, bude na ruských letounech uděláno něco podobného, pak bude možné zhodnotit míru převahy. Zatím bych se toho zdržel.Bez svarů a nýtů aneb proč může být ještě „neviditelný“ Su-75Nový letoun bude mít samozřejmě slabší radiolokační viditelnost. Konstrukce kluzáku letadla je z tohoto hlediska velmi moderní, konfigurace kluzáku Su se podobá nejzajímavějším prototypům dronů pro budoucí válku ve vzduchu, které vyvíjejí na Západě. Su-75 má schéma připomínající jeden z prvních letounů páté generace, Northrop-McDonnell Douglas YF-23 s lichoběžníkovým křídlem a ocasními plochami ve tvaru V, které plní funkce směrových a výškových kormidel.Toto schéma spolu s příslušnými obtoky trupu, moderními materiály a „čistou“ obšívkou bez svarů a nýtů zajistí dnes nejslabší viditelnost letadel. Zkrátka, existují veškeré šance na to, že nový letoun bude úplně neviditelný.Zkoušky nové stíhačky mají být ukončeny v roce 2027. Když se podaří ztělesnit všechny záměry, uvidíme možná zrod nové legendy ruského letectva, nového MiG-21 v nejmodernější podobě.

https://cz.sputniknews.com/20210721/dlouho-ocekavana-premiera-ruska-stihacka-5-generace-checkmate--15223431.html

https://cz.sputniknews.com/20210725/elektricke-pedaly-a-tlacitko-manevr-na-internetu-se-objevily-fotografie-z-kokpitu-su-75-checkmate-15263099.html

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitrij Korněv https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

Dmitrij Korněv https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitrij Korněv https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1048/60/10486036_130:0:638:508_100x100_80_0_0_b220a0f039a3a182ecffa559e095b8fa.png

rusko, f-35, letectvo