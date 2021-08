https://cz.sputniknews.com/20210808/schillerova-reagovala-na-kritiku-babisovy-kampane-nejsou-pouze-mrtvi-ale-take-vyleceni-tvrdi-15424563.html

Schillerová reagovala na kritiku Babišovy kampaně: Nejsou pouze mrtví, ale také vyléčení, tvrdí

Ministryně financí Alena Schillerová se ve dnešním pořadu na CNN Prima News ohradila vůči kritice šéfa ODS Petra Fialy, který viní současnou vládu ze smrti 30... 08.08.2021, Sputnik Česká republika

Dodala, že když vláda nese odpovědnost za 30 tisíc úmrtí, tak také za milion a půl úspěšně vyléčených.Ministryně takovým způsobem reagovala na kritické komentáře předsedy ODS Petra Fialy. Ten si vzal na mušku především včerejší předvolební kampaň premiéra, která se konala na náměstí v Průhonicích. Babiš si zde pro své příznivce připravil zmrzlinu a autogramiádu své nové knížky. Zmiňme, že ještě před začátkem kampaně se na náměstí, na němž se chystala akce, objevily bílé křížky. Ke skutku se přihlásil spolek Milion chvilek pro demokracii. Tímto způsobem chtěli premiérovi připomenout špatnou práci vlády během pandemie, která měla za následek úmrtí tisíců obyvatel.„Za této situace bych nešlapal po křížích. Je to otázka vkusu. Bilance vlády je špatná, z toho se nedá vylízat. Byl tu zmatek v opatřeních. Není to vina nikoho jiného než vlády. Čísla jsou jasná, vina vlády je jednoznačná. Jde třeba o personální politiku, způsob přijímání opatření, laxnost, trasování a tak dále,“ nešetřil Fiala dál kritikou.Fiala v pořadu kritizoval také rozpočet a míru zadlužení republiky. Fiala považuje zadlužení za enormní a míní, že to Česká ekonomika nemůže dlouhodobě ustát.Za správné naopak označil zrušení superhrubé mzdy, která přinese lidem více peněz.Házeli vejci!Během včerejšího předvolebního mítinku to předseda hnutí ANO premiér Andrej Babiš schytal vajíčkem. Policie zakročila proti několika lidem. Jde pravděpodobně o odpůrce šéfa současné vlády.Publikace poznamenává, že když policisté chtěli muže naložit do auta, došlo k vyostření situace.„Zastávali se zadrženého a obklíčili policejní auto a pokřikovali na policisty: ‚Pusťte ho, pusťte ho!‘,“ doplnil fotograf z místa události.Stejný vývoj měla situace, když těžkooděnci chtěli naložit do auta dalšího zadrženého muže.Dav obklíčil vůz, někteří lidé si sedli na zem a nechtěli nechat policisty projet. Ti nakonec museli za použití síly vytvořit uličku,“ poznamenal fotograf.Mluvčí středočeské policie Zdeněk Chalupa potvrdil, že v souvislosti s podezřením z přestupkového jednání byla zajištěna jedna osoba. Zároveň nespecifikoval, jestli došlo k mířenému útoku na šéfa hnutí ANO. Podle informací situace včera pokračovala i dál a premiér se musel ukrýt do nejbližší cukrárny.

