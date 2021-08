https://cz.sputniknews.com/20210808/severokorejsky-vudce-kim-con-un-povolal-armadu-k-odstranovani-skod-po-zaplavach-15426495.html

Severokorejský vůdce Kim Čon-un povolal armádu k odstraňování škod po záplavách

Severokorejský vůdce Kim Čon-un povolal armádu k odstraňování škod po záplavách

Severokorejský vůdce Kim Čong-un přikázal poskytnout pomoc provincii Jižní Hamgjong, která utrpěla značné škody v důsledku povodní, a zapojit do akce armádu... 08.08.2021

Nařízení, které bylo vydáno ve čtvrtek, také pojednává o tom, že škody, které byly napáchány v důsledku povodní v provincii, by měly být vyčísleny a v co nejbližší době odstraněny společným úsilím armády a místních jednotek.Severokorejský lídr také přislíbil veškerou nezbytnou pomoc postiženému regionu, včetně materiální a finanční.Zmiňme, že silné deště, které postihly severokorejskou provincii Jižní Hamgjong, trvaly od 1. do 3. srpna. V důsledku vydatných dešťů bylo zatopeno 1 170 domů. Podle informací státní televize si živel vyžádal evakuaci 5000 lidí.Záplavy v ČíněRozsáhlé lijáky v Číně, které koncem července během několika dnů trápily především provincii Che-nan, zaplavily tamní města a vyžádaly si desítky lidských obětí. Stejně tak způsobily obrovské materiální škody, jejichž výše se odhaduje na 44 miliard korun. Podle čínských médií mohutné povodně zničily přes osm tisíc domů.

