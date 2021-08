https://cz.sputniknews.com/20210808/stropnicky-sokoval-bis-ovlivnila-politicke-rozhodnuti-vrbeticke-vybuchy-nebyly-nahoda-15426011.html

Stropnický šokoval: BIS ovlivnila politické rozhodnutí. Vrbětické „výbuchy“ nebyly náhoda

Kandidát do Poslanecké sněmovny za ČSSD Matěj Stropnický se zúčastnil nedělního rozhovoru na CNN Prima News, kde prohlásil, že Bezpečnostní informační služba... 08.08.2021, Sputnik Česká republika

„Jeden výbuch byl ve skladu a druhý výbuch přišel zrovna náhodou, když se jednalo o sputnicích (vakcíně proti koronaviru – red.). To bylo načasování, které si tajné služby s policií prostě nesmí dovolit. To je ovlivňování politických rozhodnutí,“ prohlásil v rozhovoru pro CNN Prima News.„Tajné služby jsou tu přece proto, aby pracovaly pro stát, pro ústavně zvolené činitele, pro poslance,” dodal.Podle jeho názoru nefunguje BIS pod vedením současného ředitele plukovníka Michala Koudelky úplně ideálně.Stropnický se věnoval i právě probíhajícím tahanicím okolo ředitele BIS, kdy není jasné, kdo jí bude velet. Koudelkovi totiž vyprší mandát v polovině srpna.„Tajné služby mají být loajální tomu, kdo je zvolen,“ uvedl v průběhu rozhovoru kandidát ČSSD.Matěj Stropnický považuje za logické, že si vláda vybírá členy tajných služeb tak, aby si je zavázala.Na tato slova ostře reagoval další host debaty, kandidát za TOP 09 Ondřej Kolář. „Tajné služby opravdu nemohou být poplatné tomu, kdo je zrovna u vlády. Vy jste se úplně zbláznil. To si myslíte, že se někdo zvolí a ten si vybere jako maňáska šéfa BIS?“ kontroval.Na tato slova zase reagoval Stropnický tím, že opozice si v očích veřejnosti jen hraje na to, že to je jinak. Sama by ale dělala vše úplně stejně.„Vy hrajete na to, že to tak není, ale ve skutečnosti to tak je. Jmenovala ho tam, aby si ho (vláda – red.) zavazovala. To se v politice úplně běžně děje,“ prohlásil kandidát ČSSD.Reakce opozicePodle názoru předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové se Stropnický plete. „Tajné služby mají být loajální především ke státu, dbát jeho bezpečnosti a nesmí se nechat ovlivňovat jakoukoli vládou,“ uvedla v reakci na kandidáta ČSSD politička na svých sociálních sítích.„Zámecký pán Matěj Stropnický jasně ukázal, jak to on a ČSSD mají: nejdřív příslib loajality, pak jejich podpora. To vysvětluje i jejich vlažnou podporu ČSSD Michalu Koudelkovi, který jim prsten zjevně nepolíbil,“ uvedla strana TOP 09 na svém Facebooku.Šéf BISKvůli jmenování nového ředitele Bezpečnostní informační služby se mají mimořádně v pátek 13. srpna sejít poslanci. O uspořádání schůze kvůli novému řediteli BIS pořádala koalice Spolu. Ta požadovala, aby předseda vlády Andrej Babiš navrhl stávajícího ředitele Michala Koudelku znovu do čela služby.Předseda vlády uvedl, že v průběhu pondělka bude o obsazení funkce ředitele BIS jednat s předsedou ČSSD Janem Hamáčkem. Předtím usiloval o to, aby postup při výběru ředitele kontrarozvědky projednal sněmovní bezpečnostní výbor. V této iniciativě však neměl úspěch.Podle názoru Petra Fialy, předsedy ODS, se úřadující ředitel BIS ve své funkci osvědčil, a proto by v ní měl pokračovat. Fiala také poukázal na to, že vláda Andreje Babiše opakovaně navrhovala plukovníka Koudelku povýšit do generálské hodnosti. Tomu ale odmítal vyhovět prezident Miloš Zeman.Podle názoru poslance KSČM Zdeňka Ondráčka je snaha Fialy jen mediální „bu bu bu“ a ve výsledku nebude mít smysl, protože předseda vlády se iniciativy ODS nelekne.„Přátelé, Fiala (ODS) si myslí, že se Babiš před ním rozklepe. Demožumpa kvičí a prý je připravena svolat mimořádnou schůzi. Ta se však bude zřejmě konat až po ukončení mandátu jejich chráněnce. Jaký to má tedy význam? Nejspíš pouze ten mediální, že jako Fiala umí také dělat bu, bu, bu. To jsem zvědav, jak se to vyvine,“ myslí si Ondráček.

bancafe pavel je prodejný jako Koudelka, je to jedna sorta. 9

VB158 dejte tam generála pavla at to rozjede bez politiků bo to co způsobil babiš a ten z čssd pošpinili čr. 6

2021

