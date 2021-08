https://cz.sputniknews.com/20210808/synovi-alzbety-ii-hrozi-soud-kvuli-obvineni-ze-znasilneni-15424762.html

Synovi Alžběty II. hrozí soud kvůli obvinění ze znásilnění

Synovi Alžběty II. hrozí soud kvůli obvinění ze znásilnění

Virginia Robertsová opakovaně tvrdila, že usvědčený pedofil Jeffrey Epstein ji několikrát „poskytoval“ britskému princi Andrew pro sexuální služby v době, kdy... 08.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-08T17:14+0200

2021-08-08T17:14+0200

2021-08-08T17:14+0200

svět

velká británie

znásilnění

královská rodina

alžběta ii.

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/08/15424868_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_5d3c34ec04476578e35d710f0d10e0bf.jpg

Virginia Robertsová může zažalovat prince Andrew u civilního soudu o několik milionů liber, v New Yorku ještě před koncem tohoto týdne, řekl její právník pro Daily Mail v neděli.David Boies uvedl, že žaloba „by se zakládala na tvrzení, že byla pronajímána princi Andrew na sexuální styk od Jeffreye Epsteina, když byla mladší 18 let“.Boies dále uvedl, že právní kroky by zahrnovaly nařčení z „nestandardního sexuálního chování, způsobování fyzického a psychického stresu“ a žaloba by také obsahovala požadavek na náhradu škody.„Abych použil běžnou frázi ze Spojených států, „nastal čas“,“ uvedl právník. Dále varoval, že pokud by člen britské královské rodiny žalobu ignoroval, jednání by probíhalo bez něho a soud by jeho klientce mohl rychleji vyhovět.Slova právníka Robertsové přišla poté, co Buckinghamský palác vydal prohlášení, že „je vyloučeno, že princ Andrew měl jakýkoli sexuální kontakt či vztah s Virginií Robertsovou. Jakékoli opační tvrzení je falešné a bez jakýchkoli reálných základů“.Daily Mail poznamenaly, že žaloba směrem k princi Andrew ve Spojených státech s největší pravděpodobností způsobí „obrovskou ostudu pro královskou rodinu, jelikož právníci ho budou chtít vyslechnout a pod přísahou probírat jeho sexuální život“.ObviněníRobertsová (37) obviňuje druhého syna Alžběty II. z toho, že s ní nejméně třikrát spal. Poprvé to mělo být v Londýně 10. března 2010, když jí bylo teprve 17 let. Andrew tato slova opakovaně odmítal.V listopadu roku 2019 poskytl rozhovor médiím, kdy se snažil tato nařčení vyvrátit. Tento rozhovor způsobil velké znepokojení v řadách veřejnosti, neboť přiznal, že nelituje svého přátelství s Jeffrey Epsteinem.Epstein zemřel ve vězení v srpnu roku 2019, když čekal na soud kvůli obviněním z obchodu s lidmi za účelem prostituce. Oficiálně se jednalo o sebevraždu. Někteří ovšem upozorňují na to, že se mohlo jedna o vraždu, aby nemohl vypovídat proti svým vysoce postaveným přátelům, mezi něž patřil i Donald Trump, Bill Clinton či princ Andrew.

https://cz.sputniknews.com/20210808/herec-ze-sebevrazedneho-oddilu-byl-obvinen-ze-znasilneni-15422282.html

https://cz.sputniknews.com/20210807/potrebuje-vubec-slovensko-prezidenta-byvala-politicka-prejela-caputovou-jak-parni-valec-15421369.html

https://cz.sputniknews.com/20210808/messi-se-na-tiskove-konferenci-neubranil-slzam-prestup-do-paris-st-germain-nepotvrdil-15423613.html

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, znásilnění, královská rodina, alžběta ii.