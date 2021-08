https://cz.sputniknews.com/20210808/v-mlecne-draze-bylo-objeveno-nove-spiralni-rameno-15416526.html

V Mléčné dráze bylo objeveno nové spirální rameno

V Mléčné dráze bylo objeveno nové spirální rameno

Tato struktura je podle astronomů v podstatě dlouhý závit plynu. Je tak velký, že se astronomové přiklánějí k názoru, že je součástí galaktického spirálního... 08.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-08T07:21+0200

2021-08-08T07:21+0200

2021-08-08T07:21+0200

věda a technologie

vesmír

astronomové

galaxie

objev

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/07/15416502_0:266:2000:1391_1920x0_80_0_0_227cb99c59647f569575813eada158dc.png

„Zůstává otevřenou otázkou, jak se tak obrovský chuchvalec plynu takto zformoval. Na druhou stranu může být součástí nového ramene... Je však záhadou, že tato struktura neopakuje deformaci galaktického disku,“ napsali ve svém článku astronomové z čínské Nanjing University.Existuje několik důvodů, proč je pro vědce obtížné znázornit Mléčnou dráhu trojrozměrně. Jedním z nich je obtížné určování vzdáleností vesmírných objektů. Dalším důvodem je, že existuje mnoho jevů, které je obtížné identifikovat a klasifikovat.K identifikaci použil tým pod vedením astronoma Chonga Lia obrovský sférický radioteleskop s aperturou 500 metrů (FAST). Byl použit k hledání mračen neutrálního atomárního vodíku (HI). Taková mračna se obvykle nacházejí ve spirálních ramenech galaxií, jako je ta naše.Když astronomové spočítali rychlost pohybu struktury, byli docela překvapeni: musí být od středu galaxie vzdálena asi 71 750 světelných let. Tedy ve vnějších oblastech galaxie. To je dál než všechna známá spirální ramena této oblasti Mléčné dráhy. Proto je tak struktura neuvěřitelně obrovská: na délku měří asi 3590 světelných let a na šířku 675 světelných let.Vědci měli několik zajímavých otázek. Většina plynných „chuchvalců“ se nachází mnohem blíže ke středu galaxie a úzce souvisí s jejími spirálními rameny. Pokud struktura patří do této kategorie „chuchvalců“, není jasné, jak se zformovala a ocitla se mimo známá spirální ramena Mléčné dráhy.Na druhou stranu, pokud se jedná o spirální rameno, je to dost neobvyklé. Kdysi dávno se galaktický disk Mléčné dráhy deformoval po setkání s jinou galaxií. Tvar objevené struktury však zcela neodpovídá deformaci disku galaxie, což je u spirálního ramene velmi zvláštní.Objev toulavých planetZa využití starých údajů z dalekohledu Kepler vědci identifikovali čtyři daleké toulavé planety, které ztratily spojení se svými hvězdami a letí osamoceně v okolí centrální výdutě naší galaxie.Vesmírný dalekohled Kepler – lovec dalekých exoplanet – ukončil svou složitou misi v roce 2018. Astronomové však i nadále rozebírají údaje, které shromáždil. Díky dalekohledu Kepler bylo objeveno více než 2 000 dalekých planet a velký počet kandidátů na planety objevených za jeho pomoci čeká na potvrzení. Nedávno byl tento seznam doplněn o čtyři další toulavé planety v okolí centra Mléčné dráhy. Toulavé planety opustily mateřské soustavy pod vlivem gravitace masivních sousedů a více méně vykonávají volný let v mezihvězdném prostoru. Předpokládá se, že k něčemu podobnému došlo kdysi také ve sluneční soustavě, podobné objekty jsou mimořádně rozšířené v naší galaxii, i když odhady jejich množství se liší o stupně.Na jaře a v létě roku 2016 pozoroval dalekohled čas od času početné hvězdy v oblasti galaktické výdutě Mléčné dráhy, a proto si vědci mysleli, že měl dost šancí zaznamenat události mikročočkování. Rozbor údajů z dalekohledu Kepler ukázal přes 20 podobných signálů, z nichž čtyři spojili vědci s malými – o rozměrech Země nebo menšími – toulavými planetami. To svědčí o tom, že podobné objekty jsou skutečně velmi rozšířené.Na rozdíl od těles, která se otáčejí kolem hvězd po pravidelné oběžné dráze, opakované pozorování podobných jevů pro volně pohybující planety je sotva možné, a proto zůstanou navždy ve statusu „kandidátů“. Nedají se zjistit ani podmínky na nich. Jsou tam nejspíše mrtvé ledové pouště, i když podle některých údajů se mohou dokonce i toulavé planety ohřívat vlastními útrobami na zcela přijatelnou teplotu.

https://cz.sputniknews.com/20210709/vesmirny-tahac-zeus-bude-moci-vyrazovat-z-provozu-nepratelske-druzice-15092232.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vesmír, astronomové, galaxie, objev