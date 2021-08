https://cz.sputniknews.com/20210808/v-moravskoslezskem-kraji-zasahoval-vrtulnik-po-vcelim-utoku-hmyz-zranil-hned-nekolik-lidi-15429321.html

V Moravskoslezském kraji zasahoval vrtulník po včelím útoku. Hmyz zranil hned několik lidí

„Posádky ZZS MSK zasahovaly v sobotu 7. srpna u pěti pacientů, pobodaných hmyzem. Ve třech případech se jednalo o spíše lehký průběh, ke dvěma však spolu s pozemní posádkou startoval také vrtulník letecké záchranné služby,“ píší záchranáři na svých internetových stránkách.„U obou pacientek došlo k rozvoji závažné reakce s výraznými zdravotními obtížemi. V rámci přednemocniční neodkladné péče jim záchranáři nitrožilně podali potřebné léky a infusní roztoky. Po stabilizaci stavu byly obě pacientky transportovány do zdravotnických zařízení – jedna do FN Ostrava a druhá do třinecké nemocnice,” dodávají záchranáři.Záchranka Moravskoslezského kraje k pobodání hmyzem vyjížděla od začátku prázdnin téměř devadesátkrát, ovšem pouze v pěti případech se jednalo o životohrožující situace. Většinou, jak píší záchranáři, se jedná pouze o lokální reakci organismu, která je zvládnutelná i laickou pomocí.Dopravní nehodyDnes došlo také k vážné dopravní nehodě u Benešova. Na místě se srazil autobus a jeden osobní vůz. Zemřela jedna osoba. Další tři lidé byli zraněni, mezi nimi i děti.K nehodě došlo okolo 15 hodiny u kruhového objezdu v části Mariánovice. Obětí je řidič osobního vozu, jehož se i přes snahu záchranářů nepodařilo zachránit, svým zraněním na místě podlehl. Pro spolujezdkyni, která byla při nehodě rovněž vážně zraněna, přiletěl vrtulník. Utrpěla poranění pánve a byla převezena do pražské nemocnice Motol.Policie příčiny nehody vyšetřuje. Mluvčí policistů Zdeněk Chalupa uvedl, že dechová zkouška u řidiče autobusu byla negativní. U řidiče osobního vozu ji vzhledem k následkům nehody nebylo možné provést.Podle plánů policie měla být silnice na místě do 19 hodin uzavřená. Na místě v důsledku dopravního omezení vznikaly kolony.

