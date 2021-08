https://cz.sputniknews.com/20210808/veresova-se-ukazala-v-novych-plavkach-a-vzkazala-neco-hejtrum-za-vsechno-muze-nizke-sebevedomi-15423827.html

Verešová se ukázala v nových plavkách a vzkázala něco hejtrům: Za všechno může nízké sebevědomí

Verešová se ukázala v nových plavkách a vzkázala něco hejtrům: Za všechno může nízké sebevědomí

Modelka Andrea Verešová na nové fotce vystavila své tělo v nových plavkách a ukázala, že i ve svých 41 letech a po dvou dětech se vůbec nemá za co stydět. Její... 08.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-08T22:33+0200

2021-08-08T22:33+0200

2021-08-08T22:33+0200

celebrity

česká republika

řecko

plavky

ostrov

modelka

andrea verešová

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1061/26/10612632_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_65ba36b86f96d58e2e88d1eae027edbd.jpg

Na nové fotce, kterou Andrea zveřejnila, pózuje v dvoudílných hnědých plavkách, přičemž v pozadí se naskýtá pohled na řecký ostrov Mykonos.A jaké si vysloužila reakce? „Milan Lasica jednou řekl: na celém světě se otáčejí chlapi za pěknými ženami, jen na Slovensku nemusí, protože naproti nim už jde další. Mám dojem, Andreo, že ty musíš chodit v kruhu,“ napsal jí velkou pochvalu jeden z jejích fanoušků.„Sexy baba Andrejka,“ nezůstal stranou její další fanoušek. „Pěkná fotka,“ pochválil ji další uživatel. „Nejkrásnější žena,“ nešetřilo se lichotkami v další reakci.Objevily se také komentáře vtipnějšího rázu. „No, nechtěla bych vedle tebe ležet na lehátku.“V dalším komentáři zazněla i reakce na její vzkaz. „Ano, velmi výstižně řečeno. Na IG je jich moc. Neumějí žít svoje vlastní životy a tak parazitují na ostatních. Co na to říct, mně je jich líto. Ale vám to moc sluší.“Andrea VerešováModelka Andrea Verešová se narodila 28. června 1980 v Žilině. Od roku 2000 studovala na Právnické fakultě UK v Praze. Dlouhodobě pracuje jako modelka a v roce 1999 získala korunku Miss Slovenska. Proslavila se i vztahem s českým hokejistou Jaromírem Jágrem.V roce 2007 se Verešová provdala za právníka Daniela Volopicha. Ve stejném roce se jim narodila dcera Vanessa a v roce 2009 syn Daniel Tobiáš. Dotyčná se netají tím, že se s manželem seznámila ve Špindlerově Mlýně a jiskra mezi nimi přeskočila na svahu. Tehdy se téměř pětadvacetiletá Andrea zamilovala do o šestnáct let staršího právníka a od té doby jsou spolu.

https://cz.sputniknews.com/20210803/sexy-andrea-dobyla-a-podmanila-si-krasny-mykonos-fanousci-mluvi-o-veresove-jako-o-recke-bohyni-15364257.html

česká republika

řecko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, řecko, plavky, ostrov, modelka, andrea verešová