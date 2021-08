Arktida může do roku 2050 zůstat v létě poprvé téměř bez ledu

https://cz.sputniknews.com/20210809/arktida-muze-do-roku-2050-zustat-v-lete-poprve-temer-bez-ledu-15433291.html

Vědci napsali, že k ubývání plochy jarní sněhové pokrývky došlo na celé severní polokouli přinejmenším od roku 1978 a bude to pokračovat kvůli dalšímu oteplování. Tento trend poskytne zejména možnost celoročního využití Severní mořské cesty.„Dnešní arktická mořská ledová pokrývka (jak roční, tak na konci léta) se nachází na nejnižší úrovni přinejmenším od roku 1850. Podle předpovědí má ledová pokrývka aspoň jednou do roku 2050 (podle všech scénářů (změny teplot Země) během letního minima prakticky zmizet,“ praví se ve zprávě.IPCC je nezávislý vědecký poradní orgán, který shromažďuje data o změně klimatu na Zemi. Byl založen poté, co si vědci poprvé všimli toho, že lidská činnost způsobuje prudké změny klimatu. Příčinou jsou exhalace skleníkových plynů do atmosféry.IPCC zveřejňuje každých šest let zprávu o stavu klimatu na planetě. Tato zpráva tvoří základ mezinárodních dohod o snížení výronů a adaptaci na změny klimatu. IPCC sdružuje experty ze 195 států.

