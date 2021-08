Běloruská atletka Cimanouská uvedla, že ani v Polsku se necítí bezpečně

https://cz.sputniknews.com/20210809/beloruska-atletka-cimanouska-uvedla-ze-ani-v-polsku-se-neciti-bezpecne-15430240.html

Běloruská atletka Kryscina Cimanouská, která z Olympijských her v Tokiu přiletěla do Polska, uvedla, že se necítí bezpečně ani v této zemi. 09.08.2021, Sputnik Česká republika

Atletka vysvětlila, že odjezd z Tokia byl vyvolán strachem, že po návratu do Běloruska ji čeká „výběr mezi vězením a psychiatrickou nemocnicí“. Cimanouská také připomněla smrt běloruského aktivisty Vitala Šyšova na Ukrajině a uvedla, že „musí být neustále vyzbrojena ochrankou“.Atletka zároveň uvedla, že se chce v Polsku účastnit maratónu, který bude věnován ročnímu výročí prezidentských voleb v Bělorusku.Cimanouská v TokiuAtletka Cimanouská měla na Letních olympijských hrách v Tokiu závodit v běhu na 100 a 200 metrů. Ale poté, co byly dvě běloruské běžkyně vyřazeny ze štafety 4x400 metrů kvůli nedostatku dopingových zkoušek, trenéři rozhodli, že do štafety bude zařazena Cimanouská. Běžkyně na sociálních sítích toto rozhodnutí zkritizovala a uvedla, že vedení se na úkor sportovců snaží napravit svoji nekvalitní práci.Následně Běloruský olympijský výbor oznámil, že Cimanouská na hrách v Tokiu končí na základě „rozhodnutí lékařů v souvislosti s emociálním a psychickým stavem“. Sama atletka pro média uvedla, že chce požádat o azyl v Evropě a se žádostí o pomoc se obrátila na Mezinárodní olympijský výbor. Podle Cimanouské byl na ní vyvíjen tlak a snažili se ji odvést z Japonské bez jejího souhlasu. Atletka 4. srpna přiletěla z Tokia do Vídně, odkud se následně vydala do Varšavy, kde se nyní nachází.

Toudy Prešpekulovaná atlétka . Vrátiť ju do Bieloruska a bude spokojná 3

bobo Dáma již neví co by chtěla. Je to opravdu nemocný člověk. V prvé řadě je potřeba aby se léčila a probrala se k životu. Co to je za člověka, jen dělá ostudu ne jenom na sebe, ale co řeknou ostatní lidé, kteří ji drželi palce, za to že reprezentovala svoji zemi a dneska ji pomlouvá. Jen je využívána k propagaci. Dělá ostudu . Hanba jí... 2

