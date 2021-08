https://cz.sputniknews.com/20210809/bolest-hlavy-lukasenko-odpovedel-na-otazku-o-integraci-s-ruskem-15433684.html

„Bolest hlavy.“ Lukašenko odpověděl na otázku o integraci s Ruskem

„Bolest hlavy.“ Lukašenko odpověděl na otázku o integraci s Ruskem

Vstup Běloruska do složení RF by byl pro Moskvu zbytečnou bolestí hlavy, prohlásil prezident republiky Alexandr Lukašenko v průběhu takzvaného Velkého... 09.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-09T12:58+0200

2021-08-09T12:58+0200

2021-08-09T12:58+0200

svět

rusko

usa

bělorusko

eu

alexandr lukašenko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/09/15433773_0:0:1400:788_1920x0_80_0_0_727553632cbd106b907707c1e8bb5a89.jpg

„Když dělají všechny tyto narážky na integraci, vždy přemýšlím Putinovou hlavou, copak potřebuji ještě jednu bolest hlavy? Ne. Ruský prezident to tak vnímá. Integrace a rozvoj ekonomiky neznamenají, že někdo musí vstoupit. <…> Možná, že budeme jedním státem, že budeme ve složení Ruska, možná, že Rusko bude ve složení Běloruska,“ prohlásil Lukašenko.Běloruský lídr dodal, že si Minsk vždy přál těsný svazek s Moskvou, ta však drží republiku „v určité vzdálenosti“. Navíc Rusko podle něj nemá jiné spojence kromě Běloruska.Lukašenko řekl, že obě země připravily 31 cestovních map pro integraci, ale jedné z nich se rozhodly hned vzdát.„My s Putinem jsme hned vyhodili tu s číslem 31, která měla politický podtext. Byl to návrh Vladimira Vladimiroviče na jednáních. Řekl velmi moudře, chytře: „Podívejte se. Pořád na ni narážíme….Když nemůžeme z 31 map rozhodnout o jedné č. 31, odložme ji. Vyhoďme ji úplně,“ připomněl běloruský prezident a dodal, že tento návrh podpořil.Styky s USA a EULukašenko prohlásil, že kontakty mezi Minskem a USA a EU na nejaktuálnější témata nebyly přerušeny nehledě na běžný „informační povyk“.„Chci varovat, protože vím, že tu jsou zástupci médií, nemyslete si, že tento povyk, včetně informačního, že to je o vztazích Běloruska s USA, EU, Polskem, atd. Vůbec ne. Je to povyk tam, nahoře, tady. Existují ale úrovně, na kterých udržujeme dialog, jednáme, nikdy to nebylo přerušeno. Protože třeba Poláci a Litevci se tím pochlubit nemohou, s nimi dnes vůbec žádné vztahy nemáme, ale my to přežijeme, ale s EU, s Američany máme aktuální témata, o kterých vždy zodpovědně jednáme,“ prohlásil Lukašenko během pondělního Velkého rozhovoru.Například USA si podle jeho slov váží činnosti Běloruska v boji s pašeráctvím a přemístěním radioaktivních látek. Cení si toho také Rusko a Čína.

https://cz.sputniknews.com/20210809/kulhanek-a-korcok-si-pripomenuli-vyroci-voleb-v-belorusku-zadaji-ukonceni-represi--15432859.html

https://cz.sputniknews.com/20210807/litva-nabizi-nelegalnim-migrantum-300-euro-za-navrat-15418589.html

https://cz.sputniknews.com/20210808/bruselsky-dvoji-metr-sehral-pozitivni-roli-basta-o-situaci-mezi-beloruskem-a-litvou-15422857.html

Červenáček Bude nastat změna v obsazení ředitele společného orgánu soustátí. Nejlépe by to měl být Putin. Ten bude jmenovat nového premiéra Běloruska a ten i vyhlásí volby (Lukašenkovi a jeho rodině bude zaručena beztrestnost. Velkoryse. I když spáchal mnoho zločinů vůči RF i vlastnímu lidu - například co se týče projevů fašismu. To vám spadla brada, tráktoristi, co ?). Pro kompatibilnost obou států je nejdříve nezbytná například změna sociálních zákonů, a to na straně RF. Bělorusko je mnohem sociálnější stát. Tak jen telegraficky a může s tím někdo nesouhlasit a to je asi tak vše co může dělat. 🌿🥀 🍒🌹🏅🏅 0

1

rusko

usa

bělorusko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusko, usa, bělorusko, eu, alexandr lukašenko