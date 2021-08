https://cz.sputniknews.com/20210809/co-se-stane-kdyz-to-pri-priprave-karbanatku-prezenete-s-vejci-tohoto-se-rozhodne-vyvarujte-15437261.html

Co se stane, když to při přípravě karbanátků přeženete s vejci? Tohoto se rozhodně vyvarujte!

Jen těžko lze najít oblíbenější jídlo z mletého masa, než jsou tradiční karbanátky. Ty nás zachraňují každý den, protože jde o rychlé jídlo, které lze... 09.08.2021, Sputnik Česká republika

Zkušené hospodyňky většinou na půl kila masa přidávají jedno vejce. Když přidáte více, maso vám může připravit nepříjemné překvapení, že bude příliš tuhé.Proto odborníci radí nepřidávat do mletého masa příliš mnoho vajec. Někteří kulináři si myslí, že karbanátky můžou příliš ztuhnout výhradně kvůli žloutku. Proto žloutek oddělují a do mletého masa přidávají pouze bílek.Pamatujte také na to, že když zapomenete přidat chléb, karbanátky se můžou drolit. Předtím než přidáte chléb, namočte ho v mléku nebo ve vodě.Díky cibuli a máslu budou karbanátky šťavnatější. Také bude lepší, když při přípravě karbanátků spojíte několik druhů mletého masa. Vepřové maso by mělo obsahovat více tuku, díky tomu bude pokrm chutnější a šťavnatější.Sáhněte po meduMed v kuchyni často používají profesionálové při přípravě masa a drůbeže. Například při pečení kuřete kouzlo této suroviny spočívá v tom, že pokrmu dodají chutnou kůrku. A na stejném principu to funguje i při přípravě jakéhokoli jiného masového pokrmu.Měli byste ale mít na paměti, že není třeba přidávat mnoho medu. Nejde přece jen o dezert! Za dostatečné množství se při přípravě karbanátků považuje jedna lžíce medu na kilogram mletého masa. Když se tato tajná přísada do masa přidá, karbanátky budou mít lahodnou kůrku.

