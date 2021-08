Exprezident USA Obama „ponížil“ prince Harryho a Meghan Markleovou

https://cz.sputniknews.com/20210809/exprezident-usa-obama-ponizil-prince-harryho-a-meghan-markleovou-15438836.html

Portál Express cituje slova Dickieho Arbitera, experta na britskou královskou rodinu. Ten uvedl, že skutečnost, že bývalý královský pár nebyl pozván na narozeninovou oslavu bývalého prezidenta USA Barracka Obamy, „není vůbec žádným překvapením“.„Britská média spekulovala o tom, zdali jsou na seznamu hostů. Já si nemyslím, že by na něm kdy byli,“ prohlásil.Podle jeho slov Harry a Meghan „už nejsou na seznamu nejžádanějších hostů“. Arbiter uvedl, že Obama na svoji narozeninovou oslavu pozval „jen nejvybranější z vybraných“, přitom dodal, že „Harry a Meghan už nejsou v této lize“.Jako příklad nejvybranějších hostů uvedl zpěvačku Rihannu, moderátorku Oprah Winfreyovou či rodinu herce George Clooneyho.Tato situace je podle portálu překvapením, protože rodina Baracka Obamy si údajně vytvořila „blízký vztah“ s bývalým královským párem.Obama přitom podle zpráv Expressu připravoval párty až pro 450 hostů.Královská rodinaNa konci července britská media uváděla, že Harry a Meghan v nejbližší době mohou učinit krok, který bude mít zásadní vliv na jejich vztahy se svou rodinou. Jedná se totiž o křtiny jejich dcery Lilibet, které mohou proběhnout v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. Jde přitom o velmi kontroverzní rozhodnutí, protože napětí v rodině je stále vysoké.Místo křtin Lilibet, dcery prince Harryho a jeho manželky Meghan Markleové, může hrát důležitou roli v urovnání vztahů vévodů ze Sussexu s dalšími členy královské rodiny. Jak uvádí britská média, jeden ze zdrojů poznamenal, že se princ Harry opakovaně zmiňoval o svém přání pokřtít Lilibet v kapli svatého Jiří, která se nachází v královské rezidenci ve Windsoru, s čímž údajně souhlasí i Meghan. Za zmínku stojí i to, že Archie, syn Harryho a Meghan, byl pokřtěn před dvěma lety právě v této kapli. Nyní se však situace poněkud změnila, a to nejen kvůli ukončení Harrym a Meghan svých královských povinností a odchodu z královské rodiny, ale i kontroverzním prohlášením v médiích, konkrétně během rozhovoru s Oprah Winfreyovou.

