„Je to v jeho rukou.“ Hamáček akceptoval návrh Babiše ohledně Koudelky. Ten zatím ve funkci zůstane

„Je to v jeho rukou.“ Hamáček akceptoval návrh Babiše ohledně Koudelky. Ten zatím ve funkci zůstane

Média píší o tom, že vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) po dnešním společném jednání s Andrejem Babišem potvrdil, že premiér chce nechat... 09.08.2021, Sputnik Česká republika

Vláda podle návrhu premiéra Babiše pověřila Michala Koudelku dočasným vedením BIS s účinností od 16. srpna do doby, než nová vláda po podzimních volbách vybere nového šéfa. Koudelkovi nynější mandát končí 15. srpna.Babišův návrh řešení je na pořadu dne zasedání menšinového kabinetu ANO a ČSSD.„Máme dva měsíce do voleb a je fér, aby o této funkci rozhodla nová vláda,“ prohlásil předseda vlády na brífinku k jednání vlády ohledně vedení BIS.Neřekl ale, zda by v případě, že ANO v říjnu vyhraje volby, Koudelku do funkce opět jmenovali. „Počkejte si na 10. října,“ uvedl.Na jednání kabinetu podle něj vystoupil pouze vicepremiér Jan Hamáček „Informoval členy vlády, že jsem to s ním konzultoval, že s postupem souhlasí. Vláda hlasovala, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel,“ podotkl předseda vlády.Hamáček návrh premiéra ohledně Koudelky akceptoval.„Pokud pan premiér preferuje toto řešení, nechat to rozhodnutí na příští vládě, je to v jeho rukou,“ prohlásil miniistr vnitra po pondělním jednání s premiérem.Hamáček zároveň neskrýval, že je osobně s fungováním civilní kontrarozvědky BIS spokojen.Co se týče postoje předsedy vlády, Babiš jednu věc šéfovi BIS Michalu Koudelkovi vytýká.„Na moje gusto pan ředitel často vystupoval v médiích, často se profiloval jako politik, a to samozřejmě není dobře,“ vyslovil se Babiš minulý týden po jednání v Lánech s prezidentem Milošem Zemanem.Pokud jde o hlavu státu, Zeman nynějšího ředitele BIS Michala Koudelku dlouhodobě kritizuje. Zmiňme, že v květnu ani pošesté nevyhověl návrhu vlády na jeho povýšení do generálské hodnosti. Loni koncem roku dokonce předal Babišovi ohledně Koudelky kritický materiál.

