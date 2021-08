https://cz.sputniknews.com/20210809/jedine-silna-stredni-evropa-dokaze-vydrzet-ovcacek-promluvil-po-vrazde-kneze-ve-francii-migrantem-15435933.html

„Jedině silná střední Evropa dokáže vydržet.“ Ovčáček promluvil po vraždě kněze ve Francii migrantem

„Jedině silná střední Evropa dokáže vydržet.“ Ovčáček promluvil po vraždě kněze ve Francii migrantem

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček emotivně zareagoval na vraždu katolického kněze ve Francii, k níž se přiznal migrant ze Rwandy. Ten předtím už zapálil... 09.08.2021, Sputnik Česká republika

2021-08-09T17:56+0200

2021-08-09T17:56+0200

2021-08-09T17:56+0200

česko

francie

evropa

česká republika

jiří ovčáček

kněz

katolická církev

pražský hrad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0c/13182798_268:0:2010:980_1920x0_80_0_0_13a737dab0f5a5b1cb4bd68e1c669c7b.jpg

„Na bývalém Západě hoří kostely, jsou vražděni kněží, lidé vyhazováni z práce za názory, jeden zákaz stíhá druhý,“ zrekapituloval situaci mluvčí Miloše Zemana.V této souvislosti Jiří Ovčáček ostře kritizoval opoziční politiky za snění o Západě, který, jak říká, již přestal existovat. Vyzvedl přitom roli střední Evropy, která bude-li dostatečně silná, dokáže situaci čelit.„Opozice přesto blouzní o cestě na již neexistující Západ, k násilí a vzrůstající nesvobodě mlčí. Přitom jedině silná střední Evropa bude schopna čelit protivenství!” napsal hradní mluvčí na svých sociálních sítích.Vražda knězeV západní části Francie byl zavražděn katolický kněz Oliver Maire (60). Podezřelým je migrant z Rwandy jménem Emmanuel Abayisenga, který se sám přihlásil policii. Jedná se o stejného muže, který byl obviněn z podpálení katedrály v Nantes. Migrant byl za žhářství uvězněn na dobu několika měsíců, následně byl ale podmínečně propuštěn.Na místo události okamžitě zamířil francouzský ministr vnitra Gérald Darmanin. „Vyjadřuji plnou podporu všem katolíkům naší země po dramatické vraždě kněze ve Vendée. Směřuji tam,“ uvedl na svých sociálních sítích.Na vraždu kněze ostře zareagovala politička Marine Le Penová. „Ve Francii můžete být nelegální migrant, spálit katedrálu v Nantes, nebýt vyhozen ze země, a podtrhnout to vraždou kněze. Co se v naší země je bezprecedentně závažné: jedná se o úplný bankrot státu a ministra vnitra Darmanina,“ uvedla na svém Twitteru.Abayisenga byl v roce 2020 zadržen za žhářství a nacházel se pod dozorem soudu. Podle francouzských autorit mu byl v roce 2019 odmítnut azyl a měl opustit zemi. Zůstal ale ve Francii. Současně s tím se přiznal, že jeho rozhodnutí zapálit katedrálu bylo učiněno z pomsty za to, že mu byl odmítnut azyl.„Útok na civilizaci“K zapálení katedrály v Nantes se v roce 2020 vyjádřil kardinál Dominik Duka. Poté, co shořela katedrála Notre Dame v Paříži, hovořil o požáru v Nantes jako o druhém útoku na samu podstatu naší civilizace.„Musím přiznat, že další požár význačné katedrály ve Francii ve většinově katolické oblasti Nantes se mnou mohutně otřásl. Celý život věřím, že patříme do kulturní oblasti západní křesťanské civilizace, která se zrodila ve 13. století a která stojí na třech pilířích: katedrála, univerzita a špitál. Studium, věda, víra a charita (pomoc bližnímu). Loňský požár Notre Dame v Paříži byl chápán širokou veřejností jako něco, co bychom mohli srovnat se zapálením Alexandrijské knihovny a dlužno dodat, že jsem dodnes nenalezl uspokojivý závěr vyšetřování jeho příčin. Do dnešního dne neznáme příčinu požáru v Notre Dame. Ptejme se, jak k tomuto požáru mohlo dojít. Zároveň vyzývám tisk, aby o těchto událostech přinášel pravdivé a poctivé svědectví, bez zámlk a apeluji na úřady, aby byly ke svým občanům upřímní,“ napsal tehdy na svém blogu na portálu Aktuálně kardinál Dominik Duka.Podle jeho názoru hrozí, že Západ shoří podobně jako budova Říšského sněmu v Německu. Varoval před ztrátou kulturní identity a výdobytků naší civilizace.„Požár katedrály v Nantes považuji za druhý útok na naši civilizaci. Pokud se někdo domnívá, že jsem nepřítelem západní civilizace, tak ho mohu ujistit, že v takovém případě bych musel být členem organizací a ideologií, se kterými po celý život vedu zápas o svobodu a se kterými bojoval už můj otec, i dědeček,“ napsal minulý rok kardinál a obratem dodal: „Budeme-li k ničení symbolů naší civilizace mlčet, tak shoříme podobně jako Alexandrijská knihovna či Reichstag. Uvědomme si, že v takovém případě skončí všechny naše výdobytky, jako je demokracie, úcta k lidským právům i vzájemné toleranci v odlišnostech.“

https://cz.sputniknews.com/20210809/pripad-polskeho-floyda-v-polsku-vypukly-protesty-po-smrti-mladeho-muze-15434101.html

https://cz.sputniknews.com/20210809/sandor-dal-ohledne-bis-zapravdu-stropnickemu-vyzyva-aby-spory-ohledne-koudelky-nebyly-politizovany-15433394.html

https://cz.sputniknews.com/20210809/je-to-v-jeho-rukou-hamacek-akceptoval-navrh-babise-ohledne-koudelky-15435284.html

ignác Sibyla Kumana Šalamounovi " Z Evropy zbyde třetina". Nostradamus "Velbloud bude pít z Dunaje a Rýna". Ano se Západem je konec. 1

ignác Apoštol Jan "Kdo nebude mít WWW nebude moci nakupovat ani prodávat. " "Křesťané budou pronásledováni" 1

3

francie

evropa

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francie, evropa, česká republika, jiří ovčáček, kněz, katolická církev, pražský hrad